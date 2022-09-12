Объем выдач льготных автокредитов в ВТБ превысил 1,5 млрд рублей

Чаще всего в рамках госпрограммы россияне покупают машины в Перми, Москве, Самаре, Уфе, Челябинске. Наибольшей популярностью в рамках проекта у автолюбителей пользуется LADA.

«Мы видим, что благодаря государственным субсидиям происходит постепенное восстановление сегмента новых машин: по итогам августа доля таких транспортных средств в продажах автокредитов ВТБ выросла сразу на 13 пп и достигла 54%. По нашей оценке, на фоне дальнейшей реализации льготной программы наряду с налаживанием поставок комплектующих и перезапуском производства машин новые авто продолжат наращивать позиции», — прокомментировал вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий.

По итогам восьми месяцев 2022 года заемщики провели в ВТБ банке свыше 31 тысячи сделок примерно на 40 млрд рублей.