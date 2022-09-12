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Для увеличения размера пенсии важно уволиться в определенный момент

  • 12/09/2022, 16:10
Автор:
индексация пенсии
Эксперт рекомендует уходить в последний день месяца.

Доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина сообщила агентству «Прайм», что для увеличения размера пенсии важно уволиться с работы в последний день месяца, иначе месяц зачтут отработанным, а пенсию не проиндексируют.

Более того, работнику ненужно лично передавать информацию в пенсионный фонд о своем новом статусе, это сделает работодатель, после чего индексация пенсии произойдет автоматически.

 

Ранее стало известно, что еще можно предпринять россиянам, чтобы проиндексировать пенсию. Об этом рассказала заведующая кафедрой бухгалтерского учета аудита и статистики экономического факультета РУДН Мария Петровская.

Фото: pixabay.com — Alex

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : увольнение ПФР Пенсия индексация пенсии


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