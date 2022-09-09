Объем выдачи ипотеки ВТБ в Новосибирской области в августе вырос на 10%

Объем продаж в августе вырос на 10% по сравнению с июлем, выдачи ипотеки растут четвертый месяц подряд.

В августе две трети объема выдач ипотеки ВТБ в регионе – почти 1,7 млрд рублей – пришлось на стандартные предложения банка, еще 830 млн рублей составляют кредиты, выданные по льготным госпрограммам. Таким образом, уровень спроса на вторичное жилье вернулся к значениям начала года, что говорит о восстановлении интереса к этой категории недвижимости.

В целом, по итогам восьми месяцев доля льготных программ в общем объеме выдач ВТБ в Новосибирской области составляет 44%. Свыше 4,1 млрд рублей жители региона получили в рамках ипотеки с господдержкой, запущенной в 2020 году, еще 3,5 млрд рублей выдано по программе «семейной ипотеки».