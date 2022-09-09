Из Новосибирска можно будет долететь прямо до Анталии

Из Новосибирска начнут летать прямые рейсы в Турцию, пишет КП-Новосибирск со ссылкой на авиакомпанию s7. Вылеты начнутся с 22 октября.

— Самолеты из Новосибирска будут сначала летать в Анталью один раз в неделю по субботам, а с 1 ноября — два раза в неделю, по вторникам и пятницам, — сообщили в авиакомпании s7.

Отмечается, что воздушные судна будут покидать Новосибирск утром, а возвращаться в девять вечера по местному времени, чтобы новосибирцам было комфортнее.

Напомним, что с этим летом турецкие власти отменили все ограничения для туристов, связанные с коронавирусом. «Ковидные» документы теперь не нужны.

Ранее редакция сообщала о том, что из Новосибирска до столицы Азербайджана Баку запустили прямой авиарейс, выполняет их авиакомпания «ИрАэро» на самолетах «Суперджет-100».