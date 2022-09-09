Рекламодателям

Из Новосибирска можно будет долететь прямо до Анталии

  • 09/09/2022, 12:15
Автор:
Прямые рейсы из Новосибирска в Турцию
С конца октября ожидается один рейс в неделю по субботам, а с ноября их станет уже два, по вторникам и пятницам.

Из Новосибирска начнут летать прямые рейсы в Турцию, пишет КП-Новосибирск со ссылкой на авиакомпанию s7. Вылеты начнутся с 22 октября.

— Самолеты из Новосибирска будут сначала летать в Анталью один раз в неделю по субботам, а с 1 ноября — два раза в неделю, по вторникам и пятницам, — сообщили в авиакомпании s7.

Отмечается, что воздушные судна будут покидать Новосибирск утром, а возвращаться в девять вечера по местному времени, чтобы новосибирцам было комфортнее.

Напомним, что с этим летом турецкие власти отменили все ограничения для туристов, связанные с коронавирусом. «Ковидные» документы теперь не нужны.

 

Ранее редакция сообщала о том, что из Новосибирска до столицы Азербайджана Баку запустили прямой авиарейс, выполняет их авиакомпания «ИрАэро» на самолетах «Суперджет-100».

Фото: pixabay.com — ThePixelman

358

Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : прямой рейс новости туризма авиаперелет


голосование на дому

Выборы в Новосибирской области начались с рекордов в голосовании на дому

Только в пределах одного района члены избиркома приедут к нескольким сотням человек.
Читать статью >>
Прокат самокатов

Новосибирцы проехали на самокатах уже более 2,7 млн километров

Операторы кикшеринга, предоставляющие самокаты в прокат, подбивают предварительные итоги сезона-2022.
Читать статью >>
ремонт дорог

Подрядчика, ремонтирующего проспект Дзержинского, оштрафуют

Депутаты Заксобрания снова раскритиковали скорость и качество дорожных ремонтов в Новосибирске в целом, а также темпы освоения бюджетных средств.
Читать статью >>
концессия по поликлиникам

Вячеслав Илюхин потребовал отправить концессию по поликлиникам на проверку ФСБ

В Заксобрании раскритиковали ход строительства и удорожание медицинской концессии.
Читать статью >>

Актуальный разговор

имплантация

Эдуард Шабалин: Улыбка как суперпроект

недвижимость в Новосибирске

Владимир Монагаров: Это наше место силы!

Все материалы
Лента новостей

Выборы в Новосибирской области начались с рекордов в голосовании на дому

09/09/2022, 12:30

В театре «Глобус» реализуется арт-проект «Геннадий Шпаликов. «Я иду, шагаю…»

09/09/2022, 12:26

Кандидат в мэры Красноярска нашел идеи в программе развития Томска

09/09/2022, 10:49

Новосибирцы проехали на самокатах уже более 2,7 млн километров

09/09/2022, 10:13
Популярное

В Госдуме рассмотрят поправки о запрете «пропаганды чайлдфри» среди детей

08/09/2022, 13:11

Антироссийские санкции серьезно ударили по отечественному автопрому

08/09/2022, 11:50

ВТБ начал тестировать цифровые рубли для покупки ЦФА

07/09/2022, 15:24

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Банк «Левобережный» выдает ипотеку на строительство дома

09/09/2022, 13:06

Объем выдачи ипотеки ВТБ в Новосибирской области в августе вырос на 10%

09/09/2022, 11:12

Банк запустил онлайн-сервис для предпринимателей по внесению изменений в ЕГРИП и ЕГРЮЛ

09/09/2022, 10:54

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Сентябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска