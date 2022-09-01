Объем заявок на льготную ипотеку для строительства загородных домов превысил 10 млрд рублей

В августе ВТБ распространил условия ипотеки с господдержкой на строительство частных домов и покупку участка для самостоятельного возведения объекта недвижимости.

«Частное домостроение в России обладает значительным потенциалом. По оценкам ВЦИОМ и ДОМ.РФ, сегодня около трети желающих приобрести свой дом в ипотеку не хотят привлекать к процессу профессиональных застройщиков. Поэтому в начале августа мы распространили условия ипотеки с господдержкой на строительство частных домов и покупку участка для самостоятельного возведения недвижимости», – прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.