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Эквайринг на льготных условиях при кредитовании бизнеса

  • 01/09/2022, 17:48
Банк «Левобережный» запустил специальное предложение для компаний малого и среднего бизнеса, оформляющих кредит.

Новости бизнесаЮридические лица и ИП при получении кредита могут заключить договор эквайринга на льготных условиях. В первый месяц обслуживания договора не взимается плата за осуществление расчетов по операциям и абонентская плата за пользование терминалами. Предложение действует до 31.12.2022.

Напомним, что для компаний МСБ предусмотрены различные программы кредитования бизнеса в Банке «Левобережный». Предприниматели могут рефинансировать кредиты других банков, получить средства на покупку недвижимости под залог приобретаемого объекта или на исполнение контрактов по 44-ФЗ/223-ФЗ.

Сумма кредитования составляет до 55 млн рублей, срок – до 180 месяцев. Можно воспользоваться беззалоговыми программами либо кредитами с частичным обеспечением до 5 млн рублей. В частности, по программе «Фонд для бизнеса» предприниматели Новосибирска и НСО могут оформить кредит под поручительство Фонда развития малого и среднего предпринимательства на сумму до 20 млн рублей (50% – поручительство, 50% – без залога). Решение по заявке принимается банком за 1 день.

Кредит могут оформить юридические лица и ИП со средней годовой выручкой не более 2 млрд рублей по данным официальной отчетности.

Уточнить подробности и подать заявку на кредит можно на сайте, в ОНЛАЙН-офисе, по телефону 8-800-3333-555 или в офисах Банка «Левобережный».

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Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343.

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Регионы: Сибирь

Теги : эквайринг услуги для бизнеса


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