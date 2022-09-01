Участок дороги в Новосибирске — «кольцо на Ашане» — будет дальше затапливать

В руководстве города в настоящее время ищут инженерное решение проблемы с затопляемостью во время осадков территории авторазвязки между микрорайонами «Юбилейный», «Родники» и «Снегири» в Калининском районе. Как только оно будет найдено, начнётся подготовка проектно-сметной документации. Об этом мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал в ходе выездного совещания на прилегающей территории.

— Когда в конце июля прошли ливни, воды было столько, что система ливневой канализации не смогла принять на себя всю воду, — говорит мэр. — Есть проблема, она будет повторяться. Риски, связанные с обильными дождями надо учитывать, мы над этим сейчас работаем. Специалисты ищут техническое решение, проработки, чтобы повторения этой ситуации не было. Явно будем увеличивать диаметр ливневой канализации, чтобы вода вовремя уходила. Нечто подобное какое-то время назад, было на левом берегу. После того, как мы реализовали ряд решений по водоотводу, это не повторяется.

И без того непростую ситуацию усугубило строительство дороги по ул. Мясниковой. Стоимость проекта составила 86 млн руб. Ранее здесь была заболоченная местность. Сейчас, как рассказывает директор МП «МетроМир» Александр Мысик, здесь проложено порядка 570 метров ливневой канализации с новыми дождеприёмниками, усилено дорожное полотно.

— Ситуации на кольце это не поможет, скорее, усугубит, — говорит Мысик. — Мы дополнительный поток бросили на кольцо. Сейчас готовим техническое решение, чтобы разблокировать его от подтопления.

Напомним, что уже на протяжении продолжительного времени более-менее обильные осадки превращают проезжую часть в Калининском районе, по сути, в водоём преодолеть который проблематично большинству как водителей, так и пешеходов, о чём знают местные жители и во время дождей стараются в этом месте не ходить и не ездить. В результате осадков конца июля, по информации областного управления МЧС, из зоны подтопления пришлось эвакуировать несколько транспортных средств, включая пассажирский транспорт.

Раннее редакция сообщала о периодическом подтоплении жилмассива в Кировском районе.