Объем золота на счетах клиентов Сибирского банка Сбербанка увеличился в 5 раз

Это в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Три четверти объема приходится на вложения в золото и превышают 593 млн руб. в эквиваленте. Это в 5 паза больше, чем в прошлом году. Увеличились вложения и в другие вложения в драгоценные металлы на ОМС: в палладий – в 6 раз, в платину – в 2,5 раза, в серебро – в 2,1 раза

Наибольший объем вложений на ОМС – в Новосибирской области, он превышает 178 млн руб. Вложения в Хакасии увеличились в 30 раз, до 87 млн руб.

Обезличенный металлический счет – это банковский счет, на котором вместо денежных средств в определенной валюте отображается принадлежащий клиенту драгоценный металл. Его цена привязана к курсу на бирже, а значит в момент высоких котировок актив можно выгодно продать. Открыть ОМС можно лично в два клика в Сбербанк Онлайн.

Максим Волков, заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк: