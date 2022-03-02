Объемы торговли Сибири со странами Евразийского экономического союза выросли в 1,5 раза

По данным пресс-службы СТУ, в прошлом году объем взаимной торговли Сибирского федерального округа со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вырос в 1,5 раза и составил более 4,6 млрд долларов США. При этом 69% пришлось на экспорт товаров.

Рост внешнеторгового оборота произошел в основном за счет увеличения стоимостных объемов торговли Сибири с Республикой Казахстан, на которую пришлось более 74% от стоимостных объемов торговли региона со странами ЕАЭС.

— В Сибирь из Казахстана ввозились преимущественно прокат из железа или нелегированной стали, руды и концентраты железные, уголь каменный, вывозились – кокс и полукокс из каменного угля, полуфабрикаты из железа, пшеница, руды и концентраты цинковые, уголь каменный, хлебобулочные изделия, машины сельскохозяйственные, —отметили в пресс-службе.

18% от объемов торговли Сибири со странами ЕАЭС пришлось на Беларусь, что на 30,8% превышает аналогичный показатель прошлого года. Ввозились преимущественно прутки из железа или нелегированной стали, тракторы, отходы драгоценных металлов, молочная продукция, сельскохозяйственные машины, обувь, черные металлы и изделия из них, а вывозились – уголь каменный, двигатели и генераторы электрические, хлеб и хлебобулочные изделия, углеводороды ациклические, шоколад, ювелирные изделия, зерно злаков, шины пневматические, уточнили в СТУ.