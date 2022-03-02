Консульство Украины покидает Новосибирск

Сегодня работники консульства Украины в Новосибирске должны были покинуть пределы Российской Федерации. Об этом накануне со ссылкой на представителей консульства сообщал ТАСС.

— Маршрут и точное время эвакуации пока неизвестны, — сообщает информагентство, напомнив, что днём ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о разрыве с Россией дипломатических отношений.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на территории Донбасса. Это решение в Новосибирской области поддержали все основные политические партии по итогам встречи с губернатором Андреем Травниковым и состоявшейся на следующей день сессии Заксобания.

Стоит отметить, что территория у здания консульства Украины в Новосибирске ещё в 2014 году стало точкой проведения серии протестных акций со стороны активистов реготделения КПРФ, выступавших против агрессии официальных властей Украины на Донбассе.

В настоящее время Россия и Украина готовятся ко второму этапу переговоров, который, по информации федеральных СМИ, как и первый, пройдёт в Белоруссии.

— Во второй половине дня, ближе к вечеру, наша делегация будет на месте, — передают федеральные СМИ слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. — Будет ждать украинских переговорщиков. Наша делегация сегодня вечером будет готова продолжить разговор.

После первого раунда переговоров, состоявшегося 28 февраля на территории Белоруссии и продолжавшегося более пяти часов, по информации, озвученной возглавляющим российскую делегацию министром культуры Владимиром Мединским, стороны взяли паузы, чтобы провести консультации с руководством своих стран.