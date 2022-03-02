АО «РЭС» и «Цифровая энергетика» представили Губернатору совместный проект

В мероприятии приняли участие первые лица Правительства Новосибирской области, руководство сетевой организации и участники регионального промышленного кластера «Цифровая энергетика».

На объекте главе региона представили передовые технологические решения сибирских разработчиков, внедренных на подстанции АО «РЭС» при всесторонней поддержке энергетиков. С 2021 года здесь реализуется проект по установке низкоомного резистивного заземления нейтрали сети 10 кВ, в результате которого ожидается достижение комплексного эффекта.

От этого центра питания осуществляется электроснабжение потребителей нескольких районов Новосибирска, а также ряда социально значимых объектов, в т.ч. 3-х школ, 14-ти детских садов, делового центра «Новая высота», ТЦ «Сибирский молл», ковидного военного госпиталя № 425 и поликлиники. Для конечных потребителей ключевым результатом внедрения инновационного решения на электрических подстанциях станет улучшение показателей надежности электроснабжения за счет снижения количества и длительности отключений.

Андрей Травников высоко оценил проект, реализованный совместно энергетиками и разработчиками, и отдельно подчеркнул значимость успеха сибирской промышленной кооперации и потенциально высокую востребованность подобных решений в условиях импортозамещения.

Со своей стороны, генеральный директор АО «РЭС» Владимир Герасимов отметил: «Данный проект – не единственный в общем портфеле компании и кластера «Цифровая энергетика». Опыт сотрудничества был презентован на форуме Технопром. Мы активно участвуем в цифровизации электросетей и уже реализовали ряд пилотных проектов, которые не имеют аналогов в России».

Среди них — цифровая электрическая сеть, созданная на базе трансформаторной подстанции (ТП) 10 кВ в поселке Приобский, и цифровой район электрических сетей (РЭС) между подстанциями 110 кВ Животновод и Юрьевская в районе с. Марусино, где уже установлены 8 реклоузеров и в текущем году планируется развертывание системы автоматического восстановления сети (САВС).

АО «РЭС» намерено продолжить плодотворное сотрудничество с предприятиями – участниками промышленного кластера, особенно учитывая высокий уровень локализации производства при создании цифрового оборудования для электрических сетей.

О кластере:

В промышленный кластер «Цифровая энергетика» входят шесть новосибирских предприятий («Радио и микроэлектроника», «Энергетика. Микроэлектроника. Автоматика», «Болид», НПП «Микропроцессорные технологии», НПФ «Арс Терм» и НПФ «Ирбис»).