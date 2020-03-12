В центре Новосибирска появится «Умная улица»

Разработчиком проекта является ООО «ЗАПСИБНИИПРОЕКТ.2». Генеральный директор компании Петр Долнаков пояснил, что сейчас занимается редевелопментом стадиона «Спартак» и параллельно проектировкой «умного» общественного пространства в центре города.

— Наш проект предполагает реконструкцию стадиона «Спартак», так как 5 тысяч человек, которые находятся на этом объекте одновременно, требуют особых общественных пространств, а также особого подхода к обеспечению безопасности. Мы могли бы создать такой пилот на примере площади перед будущим стадионом, — рассказал Долнаков. — Изучая проблему развития территории стадиона «Спартак», мы провели градостроительный анализ и выяснили, что фактически существуют все предпосылки для создания «умной пешеходной улицы», которая связала бы между собой три сквера: около театра «Глобус», за оперным театром и Центральный парк с выходом на реновируемый стадион.

— По нашим оценкам, ядром трансформации объектов городского благоустройства может являться «умная остановка», где будет размещена базовая станция сотовых операторов. Через другие объекты благоустройства может создаваться распределенная сеть связи — в них разместятся маленькие датчики-приемщики. Такие объекты параллельно могут являться элементами безопасности, рекламными носителями, — рассказывает Петр Долнаков. — Для создания безбарьерной среды элементы для маломобильных групп граждан тоже можно интерпретировать в одну систему и оснастить необходимыми датчиками, а также всевозможными гаджетами и сервисами: от зарядки USB до отапливаемых элементов тротуара. Мы создали типологический ряд, который будет формировать архитектурный облик наших улиц и давать единство восприятия, и вписали его в концепцию «Умного квартала».

Эту идею «ЗАПСИБНИИПРОЕКТ.2» прорабатывает совместно с мэрией Новосибирска, а также рядом частных инвесторов: ГК «РАТМ» и сотовыми операторами (МегаФон, МТС и Теле2), заинтересованными в расширении зоны покрытия сотовой связи. В частности, Петр Долнаков отметил, что телеком-операторы уже реализовали пилотный проект объединения передающей вышки и «умной остановки» (на Бердском шоссе, остановка «Звездная»). Он показал, что сочетание функций объектов сотовой связи и транспортной инфраструктуры дает интересный синергетический эффект, который может оказывать положительное влияние на объекты благоустройства городской среды и их трансформацию

— Этот проект многослойный. Он предполагает участие областных, городских органов власти, а также частных инвесторов и сотовых операторов. Сейчас идет наработка портфеля и механизмов взаимодействия между всеми сторонами. Скорее всего, реализация проекта будет оформлена в государственно-частное партнерство, — пояснил собеседник InfoPro54.

Эксперт подчеркивает, что реализация этого проекта в преддверии Молодежного чемпионата мира по хоккею-2023 позволила бы создать новые аспекты в восприятии города. О финансовой стороне проекта, по словам Петра Долнакова, говорить пока преждевременно.

При наличии необходимого финансирования «умную» пешеходную улицу можно создать за 1,5-2 года. Поэтапная реновация стадиона «Спартак» может занять до 5 лет, но большую часть работ вполне можно успеть провести до чемпионата.

Он пригласил к участию в проекте компании новосибирского кластера «Цифровая энергетика», а также сообщил, что муниципалитет планирует его представить на форуме «Городские технологии».