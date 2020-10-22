Область недоберет по налогам за год 14,5 млрд рублей

В консолидированный бюджет Российской Федерации налоговыми органами Новосибирской области за 9 месяцев 2020 года были мобилизованы 140 млрд рублей — на 0,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом руководитель УФНС Новосибирской области Алексей Легостаев сообщил на пресс-конференции в ТАСС,

В консолидированный бюджет региона за январь-сентябрь 2020 года поступили 100,8 млрд рублей, что на 1,7% меньше поступлений аналогичного периода прошлого года. При этом больше просел областной бюджет — на 2,5 % до 81,2 млрд рублей. Для сравнения: объем поступлений в бюджет Новосибирска увеличился на 2% и составил 19,6 млрд рублей.

— Если говорить о ситуации в разрезе налогов, то положительная динамика по поступлениям в консолидированный бюджет Новосибирской области наблюдалась по НДФЛ — рост составил почти 4%. За счет этого налога в бюджет поступили 42 млрд рублей. Объем поступлений по налогам на совокупный доход остался на прошлогоднем уровне — 10,2 млрд рублей, — уточняет Легостаев.

За 9 месяцев прошлого года на 4,5% или на 1,3 млрд рублей сократились поступления по налогу на прибыль. По данным главы УФНС области, за счет снижения поступлений от ряда крупных налогоплательщиков из банковской сферы и компаний, работающих в отрасли добычи полезных ископаемых.

Общая сумма поступлений по страховым взносам на обязательное социальное страхование за январь-сентябрь 2020 года также уменьшилась относительно аналогичного периода прошлого года на 2% и составила 101 млрд рублей.

— По нашим оценкам, исполнение бюджета по налогам в 2020 году составит чуть более 145 млрд рублей, при плановой задаче в 159 млрд. Потери бюджета мы оцениваем примерно 13-14 млрд рублей, — прогнозирует Алексей Легостаев. — Поступления по страховых взносам по году ожидаем в размере 144 млрд рублей. До уровня 2019 года не удастся дотянуть 2,5%.

Глава УФНС отметил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на работу с урегулированием задолженности.

— С марта по июнь она увеличилась на 6 млрд рублей — до 32 млрд. Но все же было принято решение после снятия моратория не сразу приступать к взысканию накопившейся задолженности. Проводилась аналитика, и по тем налогоплательщикам, чьи доходы снизились более чем на 30%, меры по принудительному взысканию были пролонгированы до октября, — говорит глава УФНС. — Сейчас мы приступили к работе по взысканию задолженности в полную силу. Прирост уже удалось снизить с 32 до 28 млрд.

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