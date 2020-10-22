Вместо развития — компенсация проблем

В новый год — без «подушки» и остатков

Правительство Новосибирской области приняло проект регионального бюджета на 2021-2023 годы. Как отметили и губернатор Андрей Травников, и представивший проект бюджета министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко, в связи с известными событиями в экономике как области, так и страны в целом вместо бюджета развития предстоит принимать бюджет компенсации проблем.

— Проект бюджета достаточно тяжелый, — заявил губернатор, обращаясь к членам правительства и руководителям муниципалитетов. — Я знаю, что многим из вас пришлось исключить из него свои планы развития подведомственных сфер и отраслей. Очевидно, сегодня это — проект по компенсации проблем, с которыми мы столкнулись. Надеемся, между первым и вторым чтением у нас будет уточненная информация по собственным доходам, федеральным трансфертам. У нас будет возможность предусмотреть дополнительные расходы. Но в 2021 год входим без «подушки безопасности», без остатков на счетах.

Пока, как сообщают в правительстве, есть небольшая надежда на помощь сверху — в настоящее время остаются не распределены федеральные трансфертные средства.

— Федеральный бюджет демонстрирует общее уменьшение расходов на межбюджетную поддержку всех регионов где-то на 619 млрд рублей, — сообщает министр финансов. — В отношении Новосибирской области распределены только 31 млрд рублей. Это в два раза меньше, чем аналогичный показатель 2020 года. Сегодня предусмотрено очень большое количество трансфертов, нераспределенных субъектам РФ. Эти решения будут приниматься по итогам заседания официальных отраслевых комиссий при правительстве страны.

Общая оценка региональным Минфином ресурсов на 2021 год, как собственных, так и заемных, — 180,7 млрд рублей. Федеральные трансферты предусматриваются в объеме около 31 млрд. В наибольшей степени, по оценке областного Минфина, сейчас влияют на формирование доходной части бюджета такие отрасли, как социально-культурная сфера, включающая здравоохранение, образование, культуру, соцподдержку граждан и развитие доступной среды (прогноз на 2021 год — 3,4 млрд рублей, удельный вес — 33,6%), капитальное строительство, включая строительство крупных объектов (3,5 млрд, 34,6%), дорожное хозяйство, ЖКХ и благоустройство (1,2 млрд, 12%). Общий объем прогнозируемых трансфертов на 2021 год по данным отраслям составляет 10,3 млрд рублей.

— Необходимость гарантированно обеспечивать финансовыми ресурсами приоритетные расходные обязательства требует вовлечения еще и заемных ресурсов для того, чтобы сбалансировать задачи областного бюджета, — поясняет Виталий Голубенко. — В 2020 году план по доходам у нас будет не выполнен, поэтому оснований ожидать переходящих остатков собственных средств на 2021 год сегодня нет.

Всего доходная часть бюджета на 2021 год составляет 180,6 млрд, из которых собственных средств — 140,8 млрд, целевых средств федерального бюджета — 21,8 млрд, дотаций — 8,8 млрд, заемных средств — 9,1 млрд, их них на приоритетные и остальные расходы предполагается 158,7 млрд. Доля расходов за счет федеральных средств — 21,8 млрд (12%).

Недоберем 14,5 млрд рублей

Как сообщают в правительстве Новосибирской области, оценка исполнения бюджета 2020 года показывает потерю прироста доходов, который предполагался изначально.

— По первоначальному плану по собственным доходам мы видим, что недоберем 14,5 млрд рублей, — сообщает Голубенко. — Это ситуация, которая формирует низкую базу 2020 года. Поэтому на 2021 год мы включили дополнительные доходные источники. На 2021 год объем налоговых и неналоговых доходов бюджета прогнозируется с приростом 13,2%. Этот показатель соответствует макропрогнозу Минфина РФ для всех регионов в целом.

Кто в приоритете

В сложившихся условиях, как отмечают в правительстве региона, одним из приоритетных направлений расходов остаются реализуемые на территории области крупные региональные и национальные проекты. Объем ресурсов, направляемых на реализацию региональных проектов, сегодня составляет 28,6 млрд рублей. Большая часть этих средств (почти 19 млрд) в 2021 году будет направлена по программе «Человеческий капитал»: демографическое развитие, здравоохранение, образование, культура, еще 11 программ составят мероприятия по «Комфортной среде», еще 7 программ — экономический рост.

— Можно было порезать расходы и подвести их под сниженные доходы, — рассуждает Андрей Травников. — Но это привело бы к остановке ряда, в первую очередь, строительных объектов. Последствия понятны: увеличение количества долгостроев. Это удар по экономике, потому что в каждом объекте, который сегодня реализуется в рамках национальных проектов, региональных проектов — от сельского ФАПа до крупных спортивных объектов — задействованы наши строительные организации. Поэтому было принято решение все нацпроекты и региональные проекты обеспечить финансированием. Но новые планы предлагаю отложить, как минимум, до 2 квартала 2021 года.

Что касается отраслей, то, по информации минфина, среди приоритетных расходов общим объемом 136,9 млрд (+106,2% к уровню 2020 года) есть дотации, субсидии и субвенции местным бюджетам зарплатосодержащего характера — 47,6 млрд (+103%), обеспечение деятельности учреждений и содержание органов власти — 26,8 млрд (+101,5%), меры социальной поддержки — 21,7 млрд (+105%), дорожный фонд и транспортное обслуживание — 16,8 млрд (+109,2), взносы в ФОМС за неработающее население — 14,2 млрд (+104,6%), обслуживание госдолга — 4,5 млрд (+117,9%), резервный фонд правительства области — 3,2 млрд (+365,4%), поддержка АПК — 1,7 млрд (+97,6%).

— Как вы видите, практически по всем приоритетным расходам у нас ожидается прирост к текущему году, — говорит Виталий Голубенко. — Понятно, что структура приоритетных расходов говорит о том, что сегодня мы обязаны защищать в нашем бюджете в полном объеме эти расходы. Прогнозируем увеличение МРОТ, заработной платы. Стараемся сохранить покупательскую способность работников бюджетной сферы. Социальные выплаты у нас тоже предусмотрены с индексацией на показатель инфляции в 3,9% в расчете бюджетного кредита. Кроме того, мы учли дополнительное увеличение, обусловленное увеличением количества имеющих право на получение соцподдержки.

Что касается дорожного фонда, то, как сообщает министр, его доходы, в соответствии с действующим законодательством, сформированы в объеме 15,7 млрд рублей, из них 13,8 млрд — собственные доходы дорожного фонда.

— Мы еще добавили туда 1,9 млрд с целью ведения таких объектов, как мост через Обь и объекты инфраструктуры, прилегающие к строящейся ледовой арене, — поясняет глава минфина.

В разрезе ГРБС приоритетные расходы остались неизменны, по сравнению с текущим годом. Наибольший удельный вес остается у министерств образования (35,2 млрд, 25,8%), финансов (23,1 млрд, 16,9%), здравоохранения (23 млрд, 16,8%), труда и соцразвития (22,4 млрд, 16,4%).

— Это те министерства, у которых большая сеть подведомственных учреждений и объем полномочий по мерам соцподдержки, — поясняют в правительстве. — По остальным расходам мы защищали те объемы ресурсов, которые нужны для надежного обеспечения региональных проектов. Те небольшие внутренние резервы, что станут появляться, мы будем обсуждать, рассматривать. Серьезный дефицит ресурсов не позволяет формировать остальные расходы с приростной динамикой, в отличие от 2020 года. Региональные проекты — наша важная составляющая бюджетных задач. Это программные мероприятия, которые мы реализуем в нашем регионе совместно с федеральными органами власти.

Кроме того, предполагаются и расходы, связанные с обслуживанием государственного долга, для чего региону предстоит закредитоваться в еще большей степени, чем по состоянию на 2020 год.

— В интересах обеспечения финансирования приоритетных расходов будем вынуждены идти на сверхплановые заимствования, — говорит Голубенко. — Такую возможность нам предоставляет рамочное федеральное законодательство. Регионам предоставляется возможность сверхпланового кредитования для антикризисных и антивирусных расходов, а также на компенсацию потерь снижения части доходов бюджета 2019 года. Восстановления потерянной динамики собственных доходов не произойдет. В ближайшей трехлетке бюджет планируется достаточно дефицитный. Конечно, будем принимать решения, чтобы ограничить заимствования.

Треть ответственности — муниципалитетам

Более трети ассигнований областного бюджета передаются в распоряжение органов местного самоуправления. Всего эта расходная статья предполагает 180 млрд рублей. Общий объем трансфертов — 63,3 млрд (35% от всех расходов). Из них целевых — 47,4 млрд. Нецелевых — 63,3 млрд (помощь в замене на дополнительный норматив по НДФЛ — 1,8 млрд, нецелевая помощь в форме трансфертов — 14,1 млрд, увеличение нормативов по упрощенной системе налогообложения (+ 0,6 млрд).

— Если помнить, что часть нецелевых трансфертов предоставляется через дополнительные нормативы отчислений НДФЛ взамен дотаций, а также была предоставлена в виде единого норматива по налогу, взимаемому по УСН, то объем ресурсов, которые мы передаем местным бюджетам, можно оценить в 16,5 млрд рублей, — говорит министр финансов. — Мы помогаем муниципальным образованиям, в том числе за счет увеличения дефицита областного бюджета.

По информации Министерства финансов Новосибирской области, в 2021 году доходы регионального бюджета предполагаются в сумме 171,4 млрд рублей, расходы — 180,6 млрд, дефицит — 9,1 млрд. В 2021-м: доходы — 161,6 млрд, расходы — 165,5 млрд, дефицит — 3,9 млрд рублей. В 2023 году доходы — 167,7 млрд, расходы — 171,2 млрд, дефицит — 3,4 млрд.

Доходы консолидированного бюджета в 2021 году — 209,1 млрд рублей, расходы — 218,2 млрд, дефицит — 9,1 млрд. 2021 год: прогнозируемые доходы — 199,8 млрд рублей, расходы — 203,7 млрд, дефицит — 3,9 млрд рублей. 2023 год: доходы — 207,8 млрд рублей, расходы — 211,2 млрд, дефицит — 3,4 млрд. Из 218 млрд рублей консолидированного бюджета финансовые возможности местных бюджетов составляют около 38 млрд, из которых около 30 млрд приходятся на Новосибирск.

Проект бюджета области на 2021-2023 годы в ближайшее время будет передан на рассмотрение регионального парламента.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области