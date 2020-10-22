Рынок платных услуг Новосибирской области просел на 18%

Объем рынка платных услуг населению в Новосибирской области в этом году сократился почти на 18% и по итогам 8 месяцев составил 97 млрд рублей. Такие цифры привел на внеочередном заседании правительства Новосибирской области министр экономического развития Лев Решетников.

В структуре платных услуг 22,6% приходится на коммуналку, 19% — на телекоммуникационные услуги, по 11,5% — на жилищные и медицинские услуги, 10,9% — на транспортные, 7,9% — на бытовые и 6,8% — на услуги системы образования. По сравнению с 2018 годом, на всех сегментах доля выросла, за исключением транспортных услуг. По итогам года Минэкономразвития региона прогнозирует падение на этом сегменте на 19% к уровню 2019-го (172,9 млрд рублей по итогам прошлого года).

Министр подчеркнул, из-за того, что экономика Новосибирской области на 50% состоит из услуг, она просядет сильнее (на 8%), чем экономика России в целом (на 4%).

— Экономика нашего региона похожа на экономики развитых стран, где также велика доля сектора услуг, и они сильнее упали, потребовали больше мер господдержки. С другой стороны, область за счет диверсификации экономики имеет больший потенциал для развития, — добавил министр.

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