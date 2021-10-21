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Легендарная конференция с 10-летней историей TEDxNovosibirsk снова пройдёт 4 декабря

  • 21/10/2021, 15:56
Новости Сибири
Короткий формат TED Talks – яркие 18-минутные выступления без коммерции и политики – это вызов зрителю и проверка на истинность собственных убеждений.

Каждый спикер оттачивает своё выступление, чтобы быть точным, убедительным и запустить «волну» своей идеей.

Такими волнами Новосибирск накрывало уже 7 раз, ждём 8-ю! Встречаемся в Доме Учёных Академгородка — слушаем 12 вдохновляющих  выступлений спикеров, наслаждаемся шоу программой,  заряжаемся энергетикой зрителей.  А в перерывах общаемся со спикерами, пьем вкусный кофе, едим угощения от передовых компаний города и заводим новые полезные знакомства.

Спикеры конференции в 2021 году (знакомим с 5 из 12):

Мария Карманова. «Небо. Самолёт. Девушка.»

Профессиональный математик-теоретик 12 лет восстанавливает Ту-104А, давно списанный и застрявший на площадке авиаклуба в Бердске первый реактивный пассажирский самолёт в мире.

Мечта нашего спикера – чтобы он когда-нибудь полетел.

Анастасия Топоногова. «ВИЧ — это социальная смерть».

Психотерапевт, психолог Новосибирского центра борьбы и профилактики СПИДа, сообщившая сотням людей с ВИЧ и их родным о страшном диагнозе.

Расскажет о том, что происходит с такими людьми и что мешает им жить долго и счастливо (и это не про медицину и лекарства!).

Николай Красников. «Управление городом – это математика». 

Мэр Кольцово, профессиональный управленец и бессменный вот уже на протяжении 30 лет градоначальник, считает, что управление городом – это точный расчёт.  Рассказ мэра с высочайшим рейтингом доверия о секретах управления малым городом, о специальной математике для Кольцово.

Ирина Белоусова. «Зачем нам учить детей мигрантов». 

Дети мигрантов из Средней Азии не знают русского языка, не могут учиться, возможностей для социализации остаётся мало. Ирина и её коллеги исправляют ситуацию через проект «Одинаково разные». Зачем и для чего он запускается и в Новосибирске расскажет Ирина.

Дмитрий Трубицын. «Как нам дышать чистым воздухом». 

Дмитрий Трубицын — один из основателей и директор по развитию группы компаний «Тион», занимающейся техническими решениями по улучшению качества воздуха. Знает многое об его составе и о способах очистки. А также о том, чем мы на самом деле дышим и что с этим делать.

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Если вы это читаете сейчас, вы счастливчик! Можете купить билет за 3000 руб., тк 26.10  стоимость билета составит 3500 руб, а 18.11 – 4000руб.

Вы понимаете, что не можете такое пропустить – заходите на сайт, жмёте кнопку «Купить билет». Билеты именные, вход по спискам.

А если хотите еще поближе познакомиться с конференцией и ее форматом — посмотрите фотоотчёты и видеозаписи прошлых конференций. Мурашки гарантированы.

До встречи на TEDxNovosibirsk!

Возраст: 18+

Фото предоставлено организаторами TEDxNovosibirs

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь

Теги : конференции бизнес-мероприятия TEDxNovosibirs


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