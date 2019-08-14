Область включают в «Золотое кольцо Сибири»

Маршрут создан всероссийской общественной организацией «Русское географическое общество» совместно с органами исполнительной власти в сфере туризма регионов Сибири. С 16 августа по 1 сентября группа разработчиков маршрута «Золотое кольцо Сибири» и экспертов реализует его пилотное прохождение. За 16 дней они посетят главные достопримечательности 11 регионов Сибири. Итогом всей экспедиции станет подготовленный и прошедший экспертизу Русского географического общества маршрут, с которым в дальнейшем будут знакомиться не только россияне, но и зарубежные гости, сообщила в пресс-службе правительства.

Команда в первый день пробега прибудет в Новосибирск. Здесь она посетит туристические достопримечательности «столицы Сибири».

Познавательный маршрут «Золотое кольцо Сибири» («Открываем Сибирь») разработан «Русским географическим обществом» в период с 2017 по 2019 годы. В ходе технического пробега по межрегиональному туристическому маршруту команда будет использовать имеющуюся на территории Сибири транспортную логистику (воздушный, водный, железнодорожный, авто и сверх проходимый транспорт), а также все виды туризма.

Ключевые точки маршрута: Томск – Новосибирск – Бийск – Белокуриха – Манжерок – Чуйозы – Акташ – Балыкча – Артыбаш – Турочак – Шерегеш – Новокузнецк – Абакан – Кызыл – Красноярск – Шушенское – Иркутск – Листвянка – Слюдянка – Улан-Удэ– Томск.

Фото с сайта мэрии Новосибирска