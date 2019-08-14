В ЖСК «Бозон» введены в эксплуатацию 3 дома для ученых

На земельном участке, безвозмездно переданном ДОМ.РФ жилищно-строительному кооперативу «Бозон» в Новосибирске, введены в эксплуатацию жилые дома.

Членами ЖСК являются сотрудники институтов Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН). Участок находится в Советском районе города Новосибирска на ул. Российская. Его площадь составляет 2,4 га или 24002 кв. м (кадастровый номер 54:35:091405:497), говорится в пресс-релизе ДОМ.РФ.

— Жилищно-строительные кооперативы представляют собой эффективно работающий формат улучшения жилищных условий для установленных законом категорий граждан. Безвозмездная передача земли сделала квартиры более доступным для участников ЖСК «Бозон». Если рыночная стоимость кв. метра данного жилья оценивается на уровне 75 тыс. руб., то, благодаря выделению бесплатного участка, себестоимость строительства для ЖСК «Бозон» снизится до 38 тыс. руб. за кв. м. Это обеспечит экономию средств на уровне 49 %,— уточняется в сообщении ДОМ.РФ.

На выделенной земле построены 3 многоквартирных 17-этажных дома (с одним подземным этажом) вместе с трансформаторной подстанцией. Во внутреннем дворе выполнено благоустройство: построены детская и спортивная площадки. Жилые здания введены в эксплуатацию в июле 2019 года. В каждом доме размещается 118 одно-, двух- и трехкомнатных квартир площадью от 46,9 до 101,9 кв. м. Современное жилье получат в общей сложности 354 семьи участников ЖСК «Бозон».

Деятельность ДОМ.РФ по поддержке жилищно-строительных кооперативов является вкладом в реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда. Безвозмездная передача земельных участков в большинстве случаев приводит к снижению затрат на уровне 20-50% и даже больше. Со своей стороны, жилищно-строительные кооперативы организуют работу на основе принципов прозрачности и регулярной отчетности. Они самостоятельно выбирают подрядчиков и контролируют ход работ. В результате повышается качество возводимых объектов, и минимизируются риски, связанные со строительством.

Право отдельных категорий граждан (сотрудников федеральных органов исполнительной власти, сотрудников ОПК, правоохранительных органов, военнослужащих, работников образовательной и научной сферы, организаций социального обслуживания, учреждений здравоохранения и культуры, многодетных семей) участвовать в жилищно-строительных кооперативах установлено Федеральным законом от 24.07.2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства». Основания включения в число пайщиков ЖСК регламентируется постановлением правительства РФ от 09.02.2012 № 108

ДОМ.РФ, вовлекая в оборот федеральные земельные участки, в том числе осуществляет их передачу ЖСК для строительства объектов жилой недвижимости — многоквартирных домов, домов блокированной застройки, объектов индивидуального жилищного строительства, объектов инженерной инфраструктуры. Денежные средства членов кооператива идут только на оплату расходов, связанных со строительством.

Комплекс жилых домов по Бульвару Молодежи для ЖСК «БОЗОН» запроектирован Архитектурным бюро Штурбабиных по заданию НП «АКАДЕМЖИЛСТРОЙ-1» в 2016 году.

Изображение со страницы форума участников ЖСК «Бозон»