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За долгами по ЖКХ приставы пошли в рейды

В Новосибирске прошел первый рейд по взысканию задолженности за капремонт с граждан, в отношении которых уже возбуждены исполнительные производства.
  • 14/08/2019, 11:50
За долгами по ЖКХ приставы пошли в рейды

Для предотвращения судебного взыскания задолженности, уведомления собственников об обязанности уплаты взносов за капремонт и разъяснения последствий непогашения задолженности в установленный срок, специалисты Фонда ЖКХ совместно с судебными приставами-исполнителями Новосибирска начали проводить регулярные рейды по должникам за капремонт. Эта работа проводится под контролем минЖКХ региона, уточнили в пресс-службе правительства.

У приставов серьезно прибавилось работы по зарплатным долгам и коммуналке

У приставов серьезно прибавилось работы по зарплатным долгам и коммуналке

Первый рейд по взысканию задолженности по взносам за капремонт с граждан, в отношении которых уже возбуждены исполнительные производства, проведен в 10 МКД Дзержинского района. Долги граждан по оплате взносов за капитальный ремонт составили от 5 до 26 тысяч рублей. В ходе проведения таких рейдов, будут фиксироваться причины, по которым граждане не принимают мер к погашению задолженности, устанавливаться контактные данные должников в случае, когда те фактически не проживают по месту нахождения собственности. По результатам рейдов судебными приставами будут составляться акты исполнительных действий, говорится в сообщении.

По данным Фонда модернизации ЖКХ, с 2017 года в суды региона было направлено 53 тысячи заявлений на взыскание задолженности по взносам за капремонт с граждан на сумму 636 млн рублей, из которых с должников уже взыскано более 340 млн рублей.

Напомним, экс-министр ЖКХ области Евгений Ким недавно выиграл тендер на должность руководителя Фонда ЖКХ.

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