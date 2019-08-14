За долгами по ЖКХ приставы пошли в рейды

Для предотвращения судебного взыскания задолженности, уведомления собственников об обязанности уплаты взносов за капремонт и разъяснения последствий непогашения задолженности в установленный срок, специалисты Фонда ЖКХ совместно с судебными приставами-исполнителями Новосибирска начали проводить регулярные рейды по должникам за капремонт. Эта работа проводится под контролем минЖКХ региона, уточнили в пресс-службе правительства.
По данным Фонда модернизации ЖКХ, с 2017 года в суды региона было направлено 53 тысячи заявлений на взыскание задолженности по взносам за капремонт с граждан на сумму 636 млн рублей, из которых с должников уже взыскано более 340 млн рублей.
Напомним, экс-министр ЖКХ области Евгений Ким недавно выиграл тендер на должность руководителя Фонда ЖКХ.
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