УФАС временно помирила правительство и концессионера

— Арбитражный суд Новосибирской области, рассмотрев дело по иску Новосибирской области в лице министерства ЖКХ и энергетики… к ООО «Экология– Новосибирск» о внесении изменений в концессионное соглашение от 22.07.2017, по встречному иску о снесении изменений в концессионное соглашение от 22.07.2016, определил: принять отказы от первоначального и встречного иска, — сообщается на сайте суда.

Как предполагает присутствовавшая на судебном заседании координатор проекта «Поможем реке Издревая», эколог Юлия Колеватова, отзыв исков может быть связан с вмешательством антимонопольной службы, о котором шла речь на прошлом заседании полтора месяца назад.

Рассмотрение дела о мусорной концессии продолжится в июле — Тогда судья заявила, что суд привлечет УФАС, чтобы та дала оценку: нарушены ли условия концессии, — рассказывает Юлия Колеватова. — На вчерашнее заседание УФАС привлекли. Заседание началось с заявления представителя регионального правительства об отзыве иска. Следом об отзыве заявил и представитель ООО «Экология – Новосибирск».

По мнению собеседника издания, в связи с тем, что стороны «взяли паузу» в концессионном споре, возможны и изменения условий соглашения. Напомним, на этом настаивали новосибирские общественники, требующие запретить будущее строительство полигона в селах Раздольное и Верх-Тула.

— Я для себя прояснила ситуацию, что условия изменились так, что концессия реализована быть не может, — говорит эколог. — Но пока непонятно, кто будет это доказывать — правительство или концессионер. Считаю, что речь идет о невозможности использования участка (Раздольное. — Ред.), поскольку это приаэродромная территория.

Роль УФАС в отзыве исков подтверждают и сами стороны.

— В соответствии с позицией УФАС, привлеченного третьей стороной судом к рассмотрению дела, министерством принято решение продолжить урегулирование вопроса по изменению соглашения путем согласования проекта изменений с УФАС по Новосибирский области, — сообщают в минЖКХ региона. — В связи с этим министерством был инициирован отзыв искового заявления из Арбитражного суда Новосибирской области. Работа по исполнению решений, принятых рабочей группой, будет продолжена.

Практически аналогичная позиция и у компании-концессионера.

— Учитывая мнение УФАС, было принято решение об отказе от исковых требований и продолжении рассмотрения вопроса о внесении изменений в концессионное соглашение с министерством ЖКХ и энергетики Новосибирской области во внесудебном порядке, — сообщили редакции в ООО «Экология– Новосибирск». — При этом в процессе согласования изменений стороны будут руководствоваться официальной позицией Новосибирского УФАС России.

Как считает депутат горсовета Новосибирска Александр Бурмистров, неоднократно выступавший с критикой данного соглашения, его реальные последствия станут известны только через несколько лет. И даже его возможные изменения, уже анонсированные правительством и регоператором, не уберут основные болевые точки «мусорной» концессии.

По мнению эксперта, сложившаяся концессионная ситуация ограничивает и полномочия законодательной власти.

— Одно из базовых полномочий депутатов — принять бюджет, — говорит Александр Бурмистров. — Исполнительная власть уже на основании этого бюджета тратит деньги, разыгрывает конкурсные процедуры и так далее. Если выручка от продажи вторсырья не перекроет капвложения и операционные расходы на работу заводов, область будет должна концессионеру ее обеспечить, вне зависимости от того, предусмотрят депутаты эти деньги в региональном бюджете или нет. Концессионер потребует компенсировать недополученную за год прибыль, и, если депутаты это не предусмотрели в бюджете, то концессионер получит эти деньги по суду.

Напомним, что Арбитражный суд Новосибирской области принял иск минЖКХ к регоператору в начале марта. В своем обращении истец требовал внести в соглашения изменения, касающиеся объектов для обработки, обезвреживания и захоронения ТБО на территории региона. Встречный иск от ООО «Экология – Новосибирск» было принято к производству 4 апреля.