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УФАС временно помирила правительство и концессионера

Область и концессионер отозвали обоюдные иски. Однако точку в деле «мусорной» концессии пока ставить преждевременно.
  • 05/07/2019, 15:49
Автор: Евгения Серёгина
УФАС временно помирила правительство и концессионера
«Концессионер получит столько денег, сколько ему разрешат, вне зависимости от отозванных исков.»

По информации Арбитражного суда Новосибирской области, региональное правительство в лице министерства ЖКХ и компания-концессионер ООО Экология – Новосибирск» на минувшей неделе отозвали свои иски друг к другу.

— Арбитражный суд Новосибирской области, рассмотрев дело по иску Новосибирской области в лице министерства ЖКХ и энергетики… к ООО «Экология– Новосибирск» о внесении изменений в концессионное соглашение от 22.07.2017, по встречному иску о снесении изменений в концессионное соглашение от 22.07.2016, определил: принять отказы от первоначального и встречного иска,  сообщается на сайте суда.

Как предполагает присутствовавшая на судебном заседании координатор проекта «Поможем реке Издревая», эколог Юлия Колеватова, отзыв исков может быть связан с вмешательством антимонопольной службы, о котором шла речь на прошлом заседании полтора месяца назад.

Рассмотрение дела о мусорной концессии продолжится в июле

Рассмотрение дела о мусорной концессии продолжится в июле

— Тогда судья заявила, что суд привлечет УФАС, чтобы та дала оценку: нарушены ли условия концессии,  рассказывает Юлия Колеватова.  На вчерашнее заседание УФАС привлекли. Заседание началось с заявления представителя регионального правительства об отзыве иска. Следом об отзыве заявил и представитель ООО «Экология – Новосибирск».

По мнению собеседника издания, в связи с тем, что стороны «взяли паузу» в концессионном споре, возможны и изменения условий соглашения. Напомним, на этом настаивали новосибирские общественники, требующие запретить будущее строительство полигона в селах Раздольное и Верх-Тула.

 Я для себя прояснила ситуацию, что условия изменились так, что концессия реализована быть не может,  говорит эколог.  Но пока непонятно, кто будет это доказывать — правительство или концессионер. Считаю, что речь идет о невозможности использования участка (Раздольное.  Ред.), поскольку это приаэродромная территория.

Роль УФАС в отзыве исков подтверждают и сами стороны.

— В соответствии с позицией УФАС, привлеченного третьей стороной судом к рассмотрению дела, министерством принято решение продолжить урегулирование вопроса по изменению соглашения путем согласования проекта изменений с УФАС по Новосибирский области, — сообщают в минЖКХ региона. — В связи с этим министерством был инициирован отзыв искового заявления из Арбитражного суда Новосибирской области. Работа по исполнению решений, принятых рабочей группой, будет продолжена.

Практически аналогичная позиция и у компании-концессионера.

 Учитывая мнение УФАС, было принято решение об отказе от исковых требований и продолжении рассмотрения вопроса о внесении изменений в концессионное соглашение с министерством ЖКХ и энергетики Новосибирской области во внесудебном порядке,  сообщили редакции в ООО «Экология– Новосибирск».  При этом в процессе согласования изменений стороны будут руководствоваться официальной позицией Новосибирского УФАС России.

Как считает депутат горсовета Новосибирска Александр Бурмистров, неоднократно выступавший с критикой данного соглашения, его реальные последствия станут известны только через несколько лет. И даже его возможные изменения, уже анонсированные правительством и регоператором, не уберут основные болевые точки «мусорной» концессии.

Область меняет концессию через суд

— Концессионер получит столько денег, сколько ему разрешат получить, вне зависимости от того, отозвали стороны иски или не отозвали, — говорит собеседник издания. — Главный принцип новосибирской концессии состоит в том, что концессионер получает гарантии необходимой валовой выручки. Чем больше капвложения и затраты на операционную деятельность, тем большую выручку этому концессионеру нужно обеспечивать. Кто это будет делать? Или бюджет, или жители через тариф. Из этой суммы будет вычитаться доход от продажи вторсырья. Мое мнение: власть должна в плане содействия реформе помочь инвестору с участком, коммуникациями, может быть помочь в части капвложений, но не гарантировать выручку на десятилетия вперед, а у нас происходит именно это.

По мнению эксперта, сложившаяся концессионная ситуация ограничивает и полномочия законодательной власти.

 — Одно из базовых полномочий депутатов — принять бюджет, — говорит Александр Бурмистров. — Исполнительная власть уже на основании этого бюджета тратит деньги, разыгрывает конкурсные процедуры и так далее. Если выручка от продажи вторсырья не перекроет капвложения и операционные расходы на работу заводов, область будет должна концессионеру ее обеспечить, вне зависимости от того, предусмотрят депутаты эти деньги в региональном бюджете или нет. Концессионер потребует компенсировать недополученную за год прибыль, и, если депутаты это не предусмотрели в бюджете, то концессионер получит эти деньги по суду.

Напомним, что Арбитражный суд Новосибирской области принял иск минЖКХ к регоператору в начале марта. В своем обращении истец требовал внести в соглашения изменения, касающиеся объектов для обработки, обезвреживания и захоронения ТБО на территории региона. Встречный иск от ООО «Экология – Новосибирск» было принято к производству 4 апреля.

Фото:Юлия Данилова

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