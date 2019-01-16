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Областной фонд микрофинансирования начал выдавать займы предприятиям МСБ

Средства могут быть направлены на пополнение оборотных средств, приобретение оборудования или транспорта.
  • 16/01/2019, 17:13
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Новосибирским областным фондом микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства с 10 января этого года увеличен размер микрозайма до 5 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Займы выдаются по ключевой ставке Центрального банка РФ, действующей на момент предоставления займа (сегодня ставка составляет 7,75% годовых), отсутствуют скрытые комиссии.

Отмечается, что микрозаймы предоставляются субъектам, осуществляющим свою деятельность в сфере обрабатывающих производств, науки и научного обслуживания, здравоохранения, торговли, строительства и др. Средства могут быть направлены на пополнение оборотных средств, приобретение оборудования или транспорта.

За все время работы фонда, с 2010 года, малому бизнесу Новосибирской области выдано 2 686 займов на сумму 2,4 млн рублей. Наибольшую активность по взаимодействию с фондом в 2018 году проявляли предприниматели Куйбышевского, Маслянинского, Мошковского, Новосибирского, Чистоозерного, Тогучинского, Ордынского, Венгеровского районов, а также г. Бердска.

Фото: pixabay.com, автор- Evgeny

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