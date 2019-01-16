Каждый шестой новосибирец подвержен заболеваниям щитовидной железы

По данным клинико-диагностической лаборатории ИНВИТРО за 2018 год 17 % пациентов, сдавших анализы на гормоны щитовидной железы, имеют ту или иную патологию этого органа, то есть – каждый шестой. С учетом большой статистической выборки – более 20 000 обследованных – это высокий процент для данной группы заболеваний. В 2016 году уровень патологий «щитовидки» был выше – 19 % новосибирцев имели отклонения от нормы, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что в других сибирских городах уровень заболеваний щитовидной железы немного ниже. Например, в Барнауле, Новокузнецке и Омске – 16 %, а в Иркутске – лишь 12 % жителей имеют отклонения в работе функции данного гормона.

— Для жителей Сибири, из-за резко континентального климата, характерны повышенные риски развития патологии щитовидной железы, — комментирует главный врач клинико-диагностической лаборатории ИНВИТРО – Сибирь Андрей Поздняков. — В любых наших продуктах есть дефицит йода, а это важный элемент, который необходим для правильного функционирования щитовидной железы. Запущенные заболевания этого органа могут привести к сбою в обмене веществ, работе сердца и желудочно-кишечного тракта, ухудшению нервно-психического состояния. Особое внимание «проверке работы» этого органа следует уделять женщинам: различная патология щитовидной железы встречаются у них в 8-10 раз чаще, чем у мужчин. Это объясняется особенностями женской нервной системы, прежде всего цикличными колебаниями гормонального фона.

Специалисты выделяют два наиболее частых варианта патологии щитовидной железы: гипотиреозы и гипертиреозы. Наиболее распространен первый вариант – снижение функций «щитовидки». Гипотиреоз легко диагностируется и лечится при своевременном обращении к врачу. Симптомы развиваются незаметно, и часто их путают с банальным переутомлением: сонливость, потеря интереса к жизни, потливость, ломкость волос, изменение веса – чаще в сторону увеличения, снижение двигательной активности. Люди списывают эти симптомы на обычную слабость, надеясь, что «все пройдет само», но патология щитовидной железы сама по себе не восстанавливается.

Менее распространенная патология «щитовидки» – гипертиреозы. Причины возникновения более существенные: чаще всего это аутоиммунная патология – иммунная система организма начинает «бить» собственную щитовидную железу. Это серьезное заболевание и пациенту требуется более агрессивная терапия. К симптомам относятся раздражительность, потеря веса, повышение артериального давления, неустойчивое эмоциональное состояние, что также можно перепутать со стрессом.

Специалисты отмечают, что проверять «щитовидку» рекомендуется раз в год.

Фото: предоставлено пресс-службой ИНВИТРО