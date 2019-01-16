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В Новосибирске ждут рост турпотока из КНР

Эксперты рынка заявляют, что в год через регион уже проходят около 50 тыс только «безвизовых» китайских туристов.
  • 16/01/2019, 17:34
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— В этом году мы прогнозируем увеличение спроса со стороны организованных туристов из КНР, которые приезжают к нам по безвизовым турам, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС председатель Новосибирской ассоциации туристских организаций (НАТО) Дмитрий Микитченко.

В 2018 году, по данным минэкономразвития области, в регион прибыло 25,5 тыс «безвизовых» китайских туристов. Еще столько же, по оценкам Микитченко, прошло через инорегиональных туроператоров.

— В основном это были транзитные туристы, которые затем ехали в Москву и Санкт-Петербург, — добавил он. — Пока въездной турпоток ориентирован на эти два города. Маршруты, охватывающие «изюминки» Сибири еще прорабатываются. Надеемся, что вырастет спрос на туры на Алтай. Мы пропагандируем, в том числе на выставках в Китае, не только отдых, но и лечение в здравницах Алтая. Это находит свой спрос.

В соответствии с соглашением между правительством РФ и правительством КНР, подписанным 29 февраля 2000 года, участники туристических групп, численностью от 5 до 50 человек, могут находиться на территории обеих стран до 15 суток, сообщала ранее пресс-служба регионального минэкономразвития. По итогам 2018 года число китайских гостей Новосибирской области в рамках соглашения о безвизовом групповом обмене почти в 6 раз превысило количество новосибирцев, отправившихся по безвизовому каналу в Китай.

В целом, по данным экспертов НАТО, в среднем в год Новосибирск посещает около 200 тыс иностранцев.

Фото: Chinese Tourists

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