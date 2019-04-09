Областной минфин проанализировал причины формирования недоимки

Общий объем недоимок в консолидированный бюджет Новосибирской области по итогам 2018 года составил 5,2 млрд рублей (15,5% к началу года). Из этих средств недоимка в областной бюджет составляет 4 млрд рублей (13,9%), из которых на долю областного центра приходится 3 млрд (16%). Такие данные на заседании регионального правительства озвучил министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко. По его словам, причин формирования недоимок сразу несколько. Часть из них связана с политикой федеральной налоговой службы по списанию недоимок, что, по словам министра, по факту приводит не к их снижению, а, наоборот, к росту.

— Недоимка по платежам в консолидированный бюджет по итогам 2018 года продемонстрировала снижение. Но вместе с тем основные причины снижения недоимки заключаются в действиях федеральной налоговой службы, которая осуществляла меры по списанию задолженности. Особенно это характерно в отношении имущественного налога физических лиц и в отношении налога на доходы физических лиц. Ориентировочно мы видим, что, если на 1 января 2019 года недоимка по налогу, являющемуся источником дохода областного бюджета, составляет 5,1 млрд рублей, надо иметь в виду, что в 2018 году 1,3 млрд было списано по решению налоговых органов. Сегодня говорим о том, что нужно по-другому выстроить работу в плане причин образования недоимок. Мы видим, что она практически не снижается, а прирастает, — заявил в своем докладе министр.

Другая причина связана с человеческим фактором и касается в большей степени сельских жителей. Это показал анализ ситуации, проведенный совместно с главами муниципальных образований.

— Первая ключевая проблема — невозможность разыскать граждан, которые зарегистрированы на территории района, но там не проживают. Представители налоговой инспекции не могут установить место их нахождения и вручить уведомление. Вторая причина заключается в том, что реальный объем налоговых платежей в сельской местности — относительно невысокий, поскольку стоимость имущества небольшая. При этом банковская комиссия при перечислении таких налогов достаточно высока относительно суммы, которую гражданин должен оплатить. Это сдерживает решение отдельных жителей об оплате своих имущественных налогов. Сейчас прорабатываем эту ситуацию, — говорит Виталий Голубенко.

Что касается ставшего рекордсменом по недоимкам областного центра, то здесь еще предстоит проанализировать ситуацию. Об этом заявил спикер областного Заксобрания Андрей Шимкив, который напомнил первому заместителю мэра Новосибирска Борису Бурееву о том, что городские власти периодически говорят о нехватке денежных средств в местном бюджете.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области