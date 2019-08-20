Областную госпрограмму по безопасности дорожного движения продлили до 2024 года

Новые остановки, светофоры и тротуары появятся в регионе в рамках областной госпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области». Программа продлена до 2024 года. Такое решение было одобрено на заседании правительства Новосибирской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской Анатолий Костылевский, в результате пролонгации программы общие затраты на реализацию мероприятий с 2015 по 2024 год увеличились на 3,4 млрд рублей и составили 8,4 млрд. Увеличение стало возможным в основном за счет областных средств, а также за счет средств местных бюджетов.

Благодаря увеличению финансирования на участках реконструкции автодорог будут построены остановочные пункты, тротуары, обустроено освещение. Также предусмотрено создание систем маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка/замена дорожных знаков), строительство и реконструкция светофорных объектов, переходно-скоростных полос разгона и торможения, устройство и совершенствование площадок для работы пунктов весового контроля.

Кроме того, в программу интегрирован региональный проект Новосибирской области «Дорожная сеть (Новосибирская область)», в рамках которого к концу 2024 года запланировано достижение целевого индикатора – сокращение не менее чем на 445 погибших лиц в результате ДТП по сравнению с 2013 годом (в 2013 году погибло 526 человек).

К концу 2024 года запланировано строительство и реконструкция светофорных объектов на автомобильных дорогах регионального, межмуниципального и местного значения в количестве не менее 189 единиц, установка и замена дорожных знаков – не менее 42 150 штук. Также за период реализации программы пройдут пропагандистские и профилактические мероприятия с участниками дорожного движения.

Фото: пресс-служба регионального минтранса