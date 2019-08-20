В июле объемы кредитования снизились на 2%

Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги кредитной активности граждан за июль 2019 г. на основе информации от 600 кредиторов, работающих с бюро.

Отмечается, что в июле 2019 года было выдано 3,28 млн новых кредитов общим объемом свыше 739,82 млрд руб. Количество выданных кредитов осталось практически на уровне прошлого года, объемы кредитования снизились на 2% по сравнению с июлем прошлого года, когда было выдано 3,29 млн кредитов на 752,73 млрд руб.

— Лидером по темпам роста объемов кредитования стал сегмент автокредитов. Количество новых автокредитов выросло на 16%, объемы выдач увеличились на 21%. В июле 2019 г. было выдано 65,30 тыс. кредитов на 53,19 млрд руб., годом ранее банки выдали 56,09 тыс. кредитов на 44,09 млрд руб. Средняя сумма нового автокредита выросла на 4%: с 786 до 815 тыс. руб, — рассказали в ОКБ.

Что касается кредитов наличными, то их количество и объемы новых кредитов выросли в годовом отношении на 6%. В июле нынешнего года было выдано 1,54 млн кредитов на 389,67 млрд руб., год назад было выдано 1,45 млн кредитов на 367,98 млрд руб. Средний чек по кредиту наличными незначительно снизился: с 254 до 253 тыс. руб.

Количество новых POS-кредитов выросло на 1%, а объемы выдач на 3% по сравнению с годом назад. В июле 2019 г. было выдано 569,06 тыс. POS-кредитов общим объемом 19,57 млрд руб., годом ранее – 565,80 тыс. кредитов на сумму 19,06 млрд руб. Средний чек по POS-кредитам вырос на 2%: с 33 до 34 тыс. руб.

Количество новых карт снизилось в годовом отношении на 7%, объемы кредитных лимитов выросли на 3%.

— В июле нынешнего года было выдано 1,01 млн карт с общим лимитом 79,05 млрд руб., год назад было выдано 1,09 млн карт на 76,60 млрд руб. Средний одобренный лимит по карте вырос на 11%: с 70 до 78 тыс. руб, — уточнили в ОКБ.

Эксперты отмечают, что рынок ипотеки продолжает снижаться.

— В июле количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков, снизилось на 26% в годовом отношении, при этом объемы выданных кредитов снизились на 20%. В июле 2019 г. было выдано 84,16 тыс. ипотечных кредитов на 184,25 млрд руб., годом ранее – 114,03 тыс. кредитов на 230,86 млрд руб. Средний чек по ипотеке увеличился за год на 8%: с 2,02 до 2,19 млн руб, — констатируют в ОКБ.

Всего за 7 месяцев 2019 г. банки выдали 22,07 млн кредитов на общую сумму почти 5,00 трлн руб. Количество новых кредитов выросло на 9%, а объемы кредитования увеличились на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было выдано 20,22 млн кредитов на 4,56 трлн руб.

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