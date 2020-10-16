Концессия по «умным остановкам» объявлена

Мэрия Новосибирска все-таки объявила конкурс по выбору концессионера по созданию в городе сети «умных остановок». Соответствующий документ размещен на сайте муниципалитета. Объектом концессионного соглашения являются 250 модулей, размещенных на остановках общественного транспорта, а также помещение на проспекте Дзержинского, 79 площадью 21,7 кв. м, где концессионер разместит единый пункт управления остановочными павильонами. Все объекты должны быть созданы не позднее 31 августа 2022 года.

Срок действия концессионного соглашения — 15 лет. За это время концессионер должен вложить в создание сети не менее 368,0 млн рублей (в ценах 2020 года). Он также несет расходы на содержание «умных остановок» и их модернизацию не реже 1 раза в 10 лет с момента передачи концедентом права владения и пользования объектом концессионного соглашения для осуществления деятельности, указанной в концессионном соглашении, до окончания срока действия концессионного соглашения. Начальный размер ежеквартальной концессионной платы — 174 000 рублей.

— В середине сентября на большом совещании в мэрии Новосибирска, инициированном городской прокуратурой, поднимался вопрос о том, что необходимо решить вопрос с компенсацией предпринимателям, чьи киоски попадают под снос при реализации концессии. Чтобы обсудить эту тему, ни предпринимателей, ни представителей «ОПОРЫ РОССИИ» или Ассоциации малоформатной торговли в итоге не приглашали, тем не менее концессию объявили, — констатирует Кошелева. — Думаю, что предприниматели воспримут эту историю как намерение мэрии продолжить работу по освобождению новосибирского рынка от малоформатного бизнеса в период пандемии. Мэр все-таки принял решение лишить тысячи предпринимателей возможности легально зарабатывать и предоставлять работу своим сотрудникам, платить аренду и налоги в бюджет. При том что в городе растет безработица.

Как пояснила Infopro54 исполнительный директор НОО «ОПОРА РОССИИ», вице-президент Ассоциации малоформатной торговли Наталия Кошелева, для предпринимателей факт объявления концессии стал неожиданностью.

Собеседник Infopro54 напомнила, что неоднократно заявляла — реализовывать подобные проекты в текущей санитарно-эпидемиологической и экономической ситуации не совсем корректно. Это выглядит особенно странно на фоне мер господдержки бизнеса, которые принимаются на уровне федерации и региона. Кошелева рассказала, что отправила информацию об объявленной концессии уполномоченному по правам предпринимателей при президенте РФ Борису Титову. Напомним, во время визита в Новосибирск в сентябре Титов заявлял: в существующем виде концессия «нарушает права бизнеса, работающего с нестационарными торговыми объектами», и говорил, что у него есть полномочия приостановить объявленный городом конкурс по выбору концессионера.

— Мы будем работать параллельно (Над концессией и предложениями предпринимателей. — Ред.). Что касается вопроса о компенсациях, то давайте посмотрим правовые основы в полной мере, — поручил он подчиненным 17 сентября.

Во время совещания в середине сентября Анатолий Локоть пояснял, что концессия по «умным остановкам» еще не объявлена, а документация прорабатывается в различных департаментах.

О том, что конкурс по выбору концессионера не будет объявляться до решения этих вопросов, градоначальник не говорил. Хотя предприниматели несколько раз в ходе совещания выдвигали это предложение.

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