Облигации «НЗРМ» включены в сектор роста Мосбиржи

Сектор роста создан специально для поддержки компаний малой и средней капитализации. Первым его участником стала новосибирская компания «Обувьрус» в 2017 году. До этого субсидии из федерального бюджета распространялись только на уплату процентов по кредитам, сообщили в ООО «Юнисервис-Капитал». Сейчас в сектор роста входят акции трех и облигации девяти эмитентов, включая АО «Новосибирский завод резки металла» (НЗРМ). Предприятие подошло под ряд требований, среди которых реализация инвестиционных проектов в сфере промышленности и рост финансовых показателей.

— За 3 года бизнес «НЗРМ» значительно вырос, благодаря наращиванию объемов производства и увеличению клиентской базы. Выручка и чистая прибыль завода за 9 мес. 2018 г. превышают значения показателей за весь 2017 г. Стратегия развития компании предполагает ввод в эксплуатацию нового оборудования. Так, в середине марта была запущена линия резки, приобретенная в лизинг. Она позволит производить больший объем стальной полосы, которая находит применение и в машиностроении, и в строительстве, — рассказали в «Юнисервис-Капитал».

«Новосибирский завод резки металла» дебютировал на бирже

Часть выплаты купонного дохода заводу будет компенсировать один из партнеров сектора роста – Фонд развития промышленности. Субсидия составит 70% от базовой ставки Банка России, близкой по значению к ключевой ставке. Это позволит «НЗРМ» экономить около трети средств, выделяемых ежемесячно на выплату купона инвесторам, которые в любом случае остаются в выгодном положении. Выплата первого купона запланирована уже на конец недели, но будет произведена в понедельник в связи с тем, что дата окончания купонного периода выпадает на воскресенье, 31 марта.

Фото: предоставлено ООО «Юнисервис-Капитал»