Фонд развития промышленности региона будет сотрудничать с ФРП

Подписание соглашения состоялось 22 марта 2019 года в г. Москва в рамках практического семинара для представителей региональных фондов «Взаимодействие федерального и региональных ФРП по программам совместного финансирования проектов», сообщили в пресс-службе министерства промышленности, торговли и предпринимательства Новосибирской области.

— ФРП НСО начав свою работу в 4 квартале 2018 года в Новосибирской области, уже в декабре за счет средств регионального бюджета профинансировал один проект, сумма займа составила 10 млн рублей, а общая стоимость проекта — 24,3 млн.рублей. В 2018 году ФРП НСО получил из регионального бюджета — 40 млн. рублей, — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Андрей Гончаров.

Он подчеркнул, что в феврале 2019 года было принято решение об увеличении капитализации фонда до 100,0 млн. руб. ежегодно.

— Это позволит ежегодно привлекать в регион не менее 230 млн. рублей федеральных средств для финансирования проектов производственных предприятий Новосибирской области. Уверен, подписанное соглашение позволит поддержать производственные проекты развития в области, — отметил министр.

Государственный фонд развития промышленности Новосибирской области работает с октября 2018 года. В задачи фонда входит финансирование проектов, направленных на импортозамещение и производство конкурентоспособной продукции гражданского назначения, за счёт собственных средств, а также в рамках программ совместных займов.

Фото: пресс-служба министерства