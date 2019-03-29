СО РАН вошло в состав МАСС

Сибирское отделение РАН стало участником МАСС с правом совещательного голоса в соответствии с уставом ассоциации (статьей 18), сообщает издание «Наука в Сибири».

По словам главного ученого секретаря СО РАН члена-корреспондента РАН Дмитрия Марковича, вступление Сибирского отделения в МАСС является важным шагом к реализации плана комплексного развития СО РАН с учетом приоритетов и долгосрочных планов развития Сибирского федерального округа.

— Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение» — это площадка, позволяющая руководителям регионов осуществлять продуктивный диалог по вопросам интеграции и координации проектов, выходящих за рамки одной области или края. Именно к таким проектам относится план комплексного развития СО РАН. Кроме того, руководители регионов приветствуют плотное участие Академии наук и в других проектах, существенной составляющей многих из которых является научно-технологическая составляющая, в первую очередь — квалифицированная экспертиза, — прокомментировал Дмитрий Маркович.

Фото: с сайта krasnoforum.ru, автор- Геодакян Артем, ТАСС