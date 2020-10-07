За сутки выявлено еще 82 человека с COVID-19 в Новосибирской области

На утро 7 октября в регионе зарегистрировано 13 703 случая коронавирусной инфекции (+82 за последние сутки), в том числе у 830 детей. 12 294 человека выписаны с выздоровлением (+63 за сутки), сообщили в оперативном штабе.

— Скончались еще три пациента, мужчины в возрасте: 40 лет, 42 года и 67 лет. Всего в регионе от коронавируса скончались 476 человек, — говорится в сводке.

В отделениях интенсивной терапии находятся 63 человека. На ИВЛ — 9 пациентов.

Госпитализированы 33 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 143.

В больницы районов области госпитализированы 750 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 557 944 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 416 жителей области, 46 051 человек снят с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 4 537 обращений, госпитализированы 34 человека.

Фото с сайта оперативного штаба