Облизбирком заплатит 14,7 млн рублей за видеотрансляции процедур голосования и подсчета голосов на выборах в Заксобрание

В Новосибирской области объявлен аукцион на оказание услуг по предоставлению доступа к сети передачи данных, трансляции сигнала в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях осуществления видеотрансляций процедур голосования избирателей и подсчета голосов избирателей, а также услуг по сбору и хранению записей таких видеотрансляций на выборах депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва. Информация об этом размещена на сайте Госзакупок.

Согласно документации, целью оказания услуг является повышение прозрачности избирательного процесса.

Подрядчику предстоит на первом этапе установить средства видеонаблюдения на 615 избирательных участках и в 44 помещениях территориальных избирательных комиссий (ТИК) и обеспечить трансляцию изображения в режиме реального времени в сети «Интернет» на Портале трансляций и Служебном портале, а также средстве коллективного просмотра.

На втором этапе исполнения контракта, подрядчик должен обеспечить хранение соответствующих видеозаписей в течение 3 (трех) месяцев со дня официального опубликования результатов выборов с предоставлением доступа к видеозаписям в соответствии с порядком видеонаблюдения. Кроме того, подрядчик обязан передать заказчику видеозаписи на съемных носителях информации, по УИК, ТИК, итоги голосования по которым обжалуются в судебном порядке.

Срок завершения оказания услуг: с момента заключения контракта до 25 декабря 2020 года.

Электронный аукцион состоится 17 июля 2020 года.

Начальная (максимальная) цена контракта — 14,7 млн рублей.

Фото редакции