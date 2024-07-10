Обломки корабля новосибирского космонавта Анны Кикиной упали в США

В NASA подтвердили, что обломки Crew Dragon упали в Северной Каролине. На нем ранее отправлялась в космос новосибирский космонавт Анна Кикина.

По сообщению NBC, самый крупный из обломков обнаружили 22 мая на горной тропе. Эти элементы отделяются от основного модуля во время входа космического корабля Crew Dragon в атмосферу.

Они должны были сгореть в атмосфере, но этого не произошло. К счастью, в результате падения обломков никто не пострадал.

Всего корабль Crew Dragon совершил два космических полёта. В рамках миссии Crew-5 на орбиту Земли была доставлена Анна Кикина.

Ранее редакция сообщала о том, что космонавту из Новосибирска Анне Кикиной вручили «Золотую Звезду» Героя России. На встрече с президентом России девушка поблагодарила свою семью.