Космонавту из Новосибирска Анне Кикиной вручили «Золотую Звезду» Героя России

Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил «Золотую Звезду» Героя России Анне Кикиной, космонавту из Новосибирска. На сайте администрации президента сообщается, что Кикина поблагодарила своих родителей и малую родину.
— Выражаю благодарность своим родителям за дар жизни однажды мне. Своим родителям, малой родине Новосибирску и в целом нашей стране за условия для развития человека, — отметила Анна Кикина.
Пресс-служба также отметила, что уроженка Новосибирска продемонстрировала способность решать задачи любой сложности.
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирец Эльчин Вахидов прошел отбор в отряд космонавтов.
Источник фото: Музей космонавтики в Москве
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