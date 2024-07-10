Двухлетняя девочка пострадала в ДТП в Новосибирске

В Новосибирске в аварии с участием двух автомобилей пострадал маленький ребенок. ДТП произошло в Калининском районе Новосибирска днем 9 июля.

По информации Госавтоинспекции, неустановленный автомобиль мчался по улице Кручатова и на съезде с кольца врезался в Mitsubishi Lancer, двигавшийся в попутном направлении. После столкновения лихач покинул место происшествия

— В результате аварии пострадал двухлетняя пассажирка автомобиля Mitsubishi. Ребенок доставлен в больницу, — рассказали в пресс-службе городской ГАИ.

Полиция устанавливает личность виновника аварии, скрывшегося с места ДТП. Ему грозит лишение водительских прав на срок до полутора лет, либо административный арест на срок до 15 суток.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске пьяный мигрант за рулем автомобиля сбил подростка на глазах у его матери и друзей. Родителей пострадавшего водитель обвинил в автоподставе.