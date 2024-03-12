Обманула банк и автосалон: в Новосибирске мошенница по липовым документам оформила кредит на джип и сбежала

В Новосибирской области 35-летняя любительница халявы из Кемерово «развела» автосалон и банк на новенький джип и укатила на нем «навстречу ветру».
По версии следствия, поддельные права и паспорт сибирячка купила через интернет. В ноябре 2021 года женщина решила по фальшивым документам оформить автокредит. В одном из автосалонов в Новосибирском районе области она предъявила липовые документы, предоставила ложные сведения о своей личности, трудоустройстве и доходах. То же самое она предоставила и представителям банка. После одобрения на автокредит, она получила новенький Mitsubishi Pajero Sport 2021 года выпуска и умчалась на нем в неизвестном направлении.
— Кредит она погашать, конечно же, не собиралась. Таким образом, женщина, под предлогом получения потребительского кредита, путем обмана, похитила денежные средства, принадлежащие АО «МС Банк Рус», в сумме 3,4 миллиона рублей, — пояснили в прокуратуре Новосибирской области.
Однако карма не заставила себя долго ждать и настигла новоиспеченного водителя в разгар веселья и автокутежа.
На сибирячку завели уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Суд признал ее виновной и назначил 3 года лишения свободы условно.
Фото с сайта topruscar.ru.
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