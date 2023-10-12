Обновление трамвайного парка Новосибирска планируется завершить в ближайшие годы

Новосибирская делегация во главе с губернатором Андреем Травниковым посетила в Минске Управляющую компанию холдинга «Белкоммунмаш». Участники встречи обсудили удвоение поставок современных трамваев в Новосибирскую область.

Главе региона и членам делегации продемонстрировали работу разных производственных площадок: цеха электроники и электрических приборов, цеха кузовов, цеха покраски, сборочного цеха, лаборатории испытаний электрооборудования.

«Развивается наше сотрудничество с белорусской стороной по модернизации трамваев, – напомнил Андрей Травников. – «Предприятие «БКМ Сибирь» за последние 6 лет значительно обновило трамвайный парк Новосибирска. Программа этого года – 10 вагонов в старом кузове – будет выполнена до конца декабря. Затем мы планируем выйти на программу по созданию 10 новых трамвайных вагонов уже нового дизайна. Несмотря на увеличение затрат, есть намерение собирать в последующие годы по 20 вагонов для того, чтобы завершить программу обновления трамвайного парка Новосибирска в течение ближайших 3-4 лет. Так что задачи перед «БКМ Сибирь» стоят самые серьёзные и амбициозные».

Руководители управляющей компании холдинга «Белкоммунмаш» и «БКМ Сибирь» в присутствии губернатора Новосибирской области подписали в Минске меморандум о сотрудничестве с целью модернизации трамвайных вагонов для нужд Новосибирска и продвижения совместными силами трамвайных вагонов на рынке Российской Федерации. Согласно меморандуму, в 2024 году Новосибирск получит 10 вагонов, в 2025-26 годах по 20 вагонов в год.

С 2016 года российско-белорусское предприятие «БКМ Сибирь» успешно занимается модернизацией трамвайного парка Новосибирска. Модернизация подвижного состава осуществляется путём восстановления эксплуатируемых трамвайных тележек и установки на них новых кузовов трамвайных вагонов. В 2017-2022 годах модернизированы 42 трамвайных вагона.

«Белкоммунмаш» является ведущим в СНГ предприятием в сфере разработки, производства, реализации и сервисного обслуживания электрического транспорта и сопутствующей инфраструктуры: троллейбусов (в том числе с увеличенным автономным ходом); трамвайных вагонов (частично и полностью низкопольных); электробусов (с быстрой или ночной зарядкой); грузовых электромобилей; зарядных станций. БКМ имеет опыт поставок своей продукции в 87 городов 15 стран, в первую очередь – в страны СНГ, а также в Сербию, Болгарию, Боснию и Герцеговину, Украину, Грузию, Аргентину, Латвию и Монголию.