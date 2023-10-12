Грузовик раздавил пешеходов в Новосибирске: один человек погиб

Смертельное ДТП произошло в Заельцовском районе города. На месте работали сотрудники ГИБДД и специалисты муниципальной аварийно-спасательной службы.

― 11 октября в 19 часов 45 минут, на территории Заельцовского района, 62-летнний водитель, управляя грузовым автомобилем «Ивеко», двигался по улице Д. Ковальчук, со стороны улицы Холодильная, и в пути следования, напротив дома 5 к. 1 по улице Д. Ковальчук, совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода, ― сообщает региональное ГИБДД.

Люди оказались буквально под колесами тяжеловеса. 39-летняя женщина с места происшествия была экстренно доставлена в больницу, а вот молодому мужчине помощь медиков уже не понадобилась.

Пешеход скончался на месте от полученных травм.

― Спасатели извлекли тело мужчины и передали сотрудникам полиции и бригаде скорой помощи, ― сообщили в МАСС.

Сейчас следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства происшествия.