Еще один кабинет здоровья откроют в Новосибирске в октябре 2023 года

На проспекте Дзержинского в Новосибирске 12 октября состоится торжественное открытие пятого в городе кабинета здоровья. Об этом сообщили в мэрии города.

― Новая локация позволит любому желающему уделить время себе и своему самочувствию. Здоровому образу жизни научат в теории и на практике, ― говорится в сообщении.

Кабинеты оснащены тренажёрами, в них есть места для общения и занятий теннисом или, например, йогой.

В новом кабинете здоровья в Дзержинском районе первое двухчасовое занятие посвятят суставной гимнастике, самомассажу и оказанию первой помощи. Сибиряки также смогут пройти тесты на внимание и память.

Ранее редакция сообщала о том, что два низкопороговых кабинета открыли в Бердске и Искитиме.