Конфиденциальную информацию рекомендуют «приземлять» в России

— Поправки о повышении штрафов за неисполнение требований статьи 13.11 КОАП РФ, в п. 8 и 9 вступил в силу год назад. Формально такая статья действовала с 2015 года, но не все стремились её соблюдать, что, очевидно, и явилось причиной резкого ужесточения наказания со стороны государства. Если ранее штраф за отказ от локализации составлял 3000 рублей, то сейчас за повторное нарушение юридическое лицо могут оштрафовать до 18 миллионов, — цитирует руководителя направлений «Комплаенс» и «Аудит» управления информационной безопасности Softline Илью Тихонова пресс-служба компании. — Стоит отметить что прямого запрета не передачу персональных данных за границу РФ нет, но процедура обмена персональными данными значительно облегчена со странами, подписавшими Конвенцию о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных.

Илья Тихонов подчеркнул, что в 2020 году число проектов Softline в области локализации персональных данных составило 70% от общего числа проектов аудита по исполнению требований ФЗ-152.

— Этот показатель наглядно демонстрирует, как много организаций используют удаленные от РФ сервера с хранящимися на них персональными данными, — говорит эксперт.

Специалист подчеркивает, что проблемы, которые возникают при реализации проектов в области локализации персональных данных, чаще всего связаны с техническими особенностями информационных систем — не любую ИС, находящуюся за рубежом можно разделить, или выделить из потока входящих данных трафик из одной страны.