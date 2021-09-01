Обновленные правила перевозки животных в поездах вступили в силу

Обновленные единые правила перевозки животных железнодорожным транспортом в России вступили силу с 1 сентября и будут действовать до 1 сентября 2027 года. Ранее соответствующий приказ утвердил Минтранс РФ, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на транспортную прокуратуру.

Приказ содержит перечень документов, регламентирующих перевозки в пассажирских поездах мелких домашних животных, а также животных, относящихся к грузам.

Теперь четвероногих пассажиров можно перевозить в грузовых вагонах. Ручных домашних животных, собак, птиц, можно перевозить в ручной клади в специализированных пассажирских вагонах — в клетках или ящиках. Согласно обновлённым правилам, для перевозки животных в прямом железнодорожном сообщении владельцу домашнего питомца необходимо оформить специальную накладную и предоставить ветеринарные сопроводительные документы.

Изменения также затронули и перевозки второй категории животных, относящихся к грузам. Это могут быть крупные и мелкие животные, рыбы, змеи и даже пчёлы, для транспортировки которых должны использоваться грузовые вагоны. Характеристики подвижного состава должны предусматривать такие перевозки. Грузоотправитель обязан обеспечить перевозимых животных безопасными для здоровья и окружающей среды кормами, емкостями для запаса воды, а также подстилкой на весь путь следования, с учетом установленных сроков перевозки и двухдневного запаса.

Перевозчик же обеспечивает условия для поения животных, принятых к перевозке. Проводник должен иметь дополнительные емкости с запасом воды на случай непредвиденной задержки вагонов с животными в пути следования.