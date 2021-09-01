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Стоимость квадратного метра для соцвыплат и расселения будет рассчитываться по новой методике

  • 01/09/2021, 11:04
Автор:
Недвижимость
На основании средневзвешенной цены квадратного метра на первичном и вторичном рынках жилья по типовым квартирам среднего качества.

Средняя рыночная стоимость квадратного метра, используемого для расчетов размеров социальных выплат на приобретение или строительство жилья, будет рассчитываться по новой методике — на основании средневзвешенной цены квадратного метра на первичном и вторичном рынках жилья по типовым квартирам среднего качества. Об этом говорится в официальном ответе Минстроя РФ на запрос главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова.

— Минстроем России разработана новая методика определения норматива стоимости квадратного метра общей площади жилого помещения по РФ и средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам России, — говорится в письме ведомства за подписью замглавы Минстроя РФ Никиты Стасишина.

В соответствии с новой методикой показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, например, по Пензенской области на IV квартал 2021 года составит 48 017 рублей (+17,4% к показателю IV квартала 2021 года по действующей методике), цитирует сообщение ТАСС. В 2019-2024 годах на мероприятия федерального проекта переселения граждан из аварийного жилья планируется направить 406,07 млрд рублей из федерального бюджета исходя из пропорции софинансирования 97% и 7% из средств региональных бюджетов, подчеркивают в министерстве.

Сегодня средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья в регионах выводится исходя из данных о средних ценах на первичном и вторичном рынках жилья по квартирам среднего качества, средней стоимости строительства, средней стоимости квадратного метра жилья, приобретенного по госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» и с учетом индекса-дефлятора. Однако норматив, по словам эксперта тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Николая Алексеенко, отдален от рыночных показателей, в некоторых субъектах разница доходит до 40%.

Как объяснил Алексеенко, значение норматива снижает себестоимость строительства, также искажает оценку индекс-дефлятор по всему виду деятельности «Строительство».

Напомним, при расселении ветхого и аварийного жилья стоимость квадратного метра на первое полугодие 2021 года была заложена в размере 49,5 тысячи рублей. Для сравнения, в июне стоимость квадратного метра в новостройках в Новосибирске варьировалась от 50 до 270 тысяч рублей. В муниципалитете Новосибирска признавали, что при нынешней цене квадратного метра для расселения ветхого и аварийного жилья застройщики крайне неохотно участвуют в тендерах, предоставляя переселенцам квартиры в городе. Выходом из ситуации становится покупка жилья на вторичном рынке, а также в Новосибирском районе, Бердске и Оби.

— В этих локациях мы не только вписываемся в норматив, но и можем приобретать жилье большей площади, — подчеркивали в мэрии Новосибирска.

На 2022 год Новосибирская область формирует заявку в федеральную программу по расселению ветхого и аварийного жилья на 2,4 млрд рублей.

Фото: pixabay.com автор: Kseniya020203

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Рубрики : Общество Недвижимость

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : стоимость Минстрой РФ квадратный метр жилье


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