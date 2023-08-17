Оборонно-промышленные предприятия набирают сотрудников через мобильный пункт

В Новосибирской области начал работать мобильный пункт для привлечения персонала на предприятия оборонно-промышленного комплекса и испытывающие кадровый дефицит, сообщили в пресс-службе министерства труда и социального развития Новосибирской области. Жители районов области могут узнать о работе на предприятиях, не выезжая в город.

Первое выездное заседание мобильного центра состоялось в городе Барабинске. В нем приняли участие кадровые службы АО «НЭВЗ-Керамикс», АО «Новосибирский приборостроительный завод», филиала ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» – Новосибирского авиационного завода им. В.П. Чкалова и АО «Новосибирский авиаремонтный завод». Они представили 82 актуальные вакансии.

Отмечается, что для граждан, проживающих в Куйбышевском и Убинском районах, был организован трансферт к месту проведения. В мобильный пункт обратились порядка 60 человек. Они получили информацию о наличии вакансий, условиях трудоустройства, социальных гарантиях и особенностях работы на предприятиях ОПК.

Следующий выезд мобильного пункта состоится 23 августа для жителей Чулымского и Каргатского районов.

Ранее редакция сообщала, что участникам трудовых отрядов предложили вакансии на оборонных предприятиях.