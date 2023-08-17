С 1 сентября бесплатная медпомощь в ряде случаев станет платной

Весной правительство опубликовало постановление, регламентирующее правила оказания медпомощи. В частности, в документе поясняется, когда медицинские организации вправе требовать с пациентов оплату, даже если услуга входит в ОМС.

В перечень попали:

неотложная помощь при внезапных острых заболеваниях, если это не угрожает жизни;

индивидуальное медицинское наблюдение, если показаний для этого нет;

обследование и госпитализация не по назначению врача, а по собственному желанию;

назначение лекарств, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также тех, которые не были закуплены стационаром за счет бюджета;

анонимная медицинская помощь.

Документ вступает в силу с 1 сентября 2023 года.

По словам помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, никаких изменений об оказании бесплатной медпомощи не планируется, передает цифровое издание банки.ру. Все виды медпомощи будут и дальше оказываться бесплатно, в том числе:

экстренная;

неотложная;

плановая, оказываемая в стационаре или амбулаторно;

лекарственное обеспечение в стационарах.

Новое постановление лишь прописывает условия, при которых ряд услуг может быть оказан платно, пояснил он. Речь идет в основном о случаях, когда проведение той или иной медицинской процедуры назначено самим пациентом по личной инициативе, при этом его жизненные показатели и лечащий врач проводить ее не требуют.

По словам Кузнецова, решение о необходимости пациенту тех или иных диагностических и лечебных процедур принимает лечащий врач. Только в этом случае фонд ОМС оплатит услугу.

Кроме того, любая экстренная помощь в жизнеугрожающих состояниях по-прежнему останется бесплатной, и неважно, в каком регионе застрахован человек и есть ли у него вообще российское гражданство.

Согласно постановлению, анонимная медпомощь, если пациент не находится на грани смерти, будет всегда платной. Однако получить анонимно помощь по ОМС нельзя было и раньше, поэтому в этой части нормативные документы просто привели в соответствие друг другу.

Что касается полисов ДМС, как и прежде застрахованный получит всю нужную помощь в рамках договора со страховщиком.

Ранее редакция сообщала, что платные медуслуги будут предоставляться только по желанию пациента.