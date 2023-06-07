Участникам трудовых отрядов предложили вакансии на оборонных предприятиях

Участникам трудовых (строительных) отрядов рассказали о вакансиях на новосибирских предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба Центра занятости Новосибирска (ЦЗН). В список самых необходимых специалистов входят инженеры, операторы ЧПУ, токари, фрезеровщики, электросварщики.

— Для этих ребят работа в составе трудовых отрядов — это первый опыт самостоятельной деятельности, возможность попробовать свои силы в команде друзей, шанс проявить инициативу и принести пользу собственным трудом, — говорится в сообщении пресс-службы.

В центре занятости также рассказали об учебных заведениях, в которых можно получить профессии, востребованные на предприятиях ОПК. Напомним, что в этом году только НГТУ НЭТИ планирует выпустить для оборонки 70 целевиков, из них 80% для предприятий ОПК. Это на 20% больше, чем годом ранее. Сибирский государственный университет — 45 специалистов для ОПК. В ближайшей перспективе в вузе планируют масштабировать эту цифру в 2,5 раза.

Ранее редакция сообщала о том, что в организации временных рабочих мест подростков летом этого года планируют участвовать ведущие предприятия оборонно-промышленного комплекса области: НАЗ им. Чкалова, АО НИИ Измерительных приборов — Новосибирский завод им. Коминтерна, завод «Электросигнал».

Ранее редакция сообщала о том, что в вузах растет заказ на подготовку специалистов для оборонных предприятий.