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АО «РЭС» заключило соглашения о цифровизации электрических сетей на форуме «Технопром-2019»

  • 19/09/2019, 15:22
Подписание данных документов – важный шаг к качественной трансформации электроэнергетики Новосибирской области, он даст импульс для дальнейшего развития электросетевого комплекса региона и отрасли в целом.

АО «РЭС» заключило соглашения о цифровизации электрических сетей на форуме «Технопром-2019»18 сентября 2019 года в Новосибирске на площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр» стартовало крупнейшее технологическое мероприятие России – ежегодный международный форум и выставка технологического развития «ТЕХНОПРОМ-2019». Главной целью форума является продвижение отечественных научных разработок и инноваций. В этом году «Технопром» проходит под лозунгом «Наука новой эры: технологии трансформации».

Представители системообразующего электросетевого предприятия энергосистемы Новосибирской области акционерное общество «Региональные электрические сети» в очередной раз стали участниками мероприятия. В рамках деловой программы форума 19 сентября генеральный директор АО «РЭС» Яна Николаевна Балан подписала два стратегически важных соглашения, касающихся цифровой трансформации  электросетевого комплекса региона.

Трехстороннее соглашение между Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, АО «РЭС» и ассоциацией «Специализированная организация промышленного кластера «Цифровая энергетика» определяет стратегию развития электросетевого комплекса области и перехода на цифровые технологии управления электрическими сетями. В рамках данного соглашения со стороны АО «РЭС» будут сформированы технические требования и условия для разработки и проектирования программно-технических комплексов систем цифрового управления объектами электросетевого хозяйства различных классов напряжения, а также обеспечено последующее применение разработанных технических решений в рамках реализации «пилотных» проектов по цифровизации электросетевых объектов.

Двухстороннее соглашение между АО «РЭС» и ПАО «Ростелеком» призвано обозначить направления взаимодействия в части создания и внедрения инновационных ИТ решений и систем связи в рамках создания интеллектуальной системы учета электрической энергии в Новосибирской области. В последние годы АО «РЭС» стабильно демонстрирует высокие темпы оснащения потребителей региона интеллектуальными приборами учета, а с учетом требований действующего законодательства их общее количество в ближайшие годы достигнет нескольких сот тысяч. В связи с этим особую актуальность приобретает вопрос по оптимизации порядка дистанционного сбора данных с таких приборов учета и последующей обработки полученной информации. Именно эта задача станет одним из направлений сотрудничества сетевой организации с крупнейшим в России провайдером цифровых услуг.

Подписание данных документов – важный шаг к качественной трансформации электроэнергетики Новосибирской области, он даст импульс для дальнейшего развития электросетевого комплекса региона и отрасли в целом. В конечном итоге внедрение передовых цифровых технологий направлено на выполнение главной задачи АО «РЭС» – обеспечение качественного и надежного электроснабжения потребителей.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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