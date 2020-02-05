Оборот рынка общественного питания в регионе в 2019 году составил 35,5 млрд. руб

По предварительным данным оборот рынка общественного питания в Новосибирской области за январь декабрь месяц 2019 года составил 35,5 млрд. руб., что составляет 109,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сообщили в консалтинговом агентстве R-аналитика. По данным экспертов агентства крупные организации и субъекты среднего предпринимательства занимают в структуре оборота общественного питания 5%, малые предприятия – 69%, а индивидуальные предприниматели – 26%.

Отмечается, что на душу населения оборот общественного питания за 2019 год составил 12,7 тыс. руб., увеличившись на 13% по сравнению с 2018 годом.

— В структуре типов предприятий общественного питания в 2019 г. формат «кафе/рестораны быстрого питания» по количеству предприятий сравнялся с форматом «кафе». Доли этих предприятий составляют по 22%, — уточнили в агентстве.

В распределении предприятий общественного питания по районам города лидирующее положение занимает Центральный район — 19,5%, на втором месте идет Ленинский — 15,1% (в прошлом году доли этих районов составляли 21,6% и 14,4% соответственно).

Что касается величины среднего чека, то она по всем типам предприятий не претерпела существенных изменений. В структуре среднего чека на 1-2 процентных пункта уменьшилась доля чека до 500 руб., и соответственно, на столько же выросла доля чека от 500 до 1000 руб.

Наибольший рост цен на продукцию предприятий общественного питания составил для позиции «Кофе в организациях быстрого обслуживания, 200 г» и составил 6,8%

Фото: pixabay.com, автор- freestocks-photos