Альфа-Банк открыл двадцатое отделение в Новосибирской области

— Появление отделения в Октябрьском районе Новосибирска, где ранее у банка не было своих офисов, — продуманное решение. В этой части города активно развивается коммерческая и социальная инфраструктура: в последние годы построены несколько торговых центров, появились новые жилые микрорайоны, где проживает множество новосибирцев, — сообщил на открытии региональный управляющий филиала «Новосибирский» Альфа-Банка Андрей Фишер. — Новый офис Альфа-Банка расположен недалеко от транспортной развязки. К нему удобно добираться и на машине, и на общественном транспорте. Отделение спроектировано в формате open space: здесь оборудованы просторные зоны для обслуживания клиентов, просторные переговорные комнаты. Уже в первые дни работы в офисе получили услуги более 50 человек. В перспективе мы рассчитываем, что отделение будет обслуживать до 100 человек ежедневно.

В новом офисе Альфа-Банка предусмотрена электронная очередь, есть зоны отдыха, переговорные и Wi-Fi. Банкоматы работают круглосуточно. В отделении можно открыть вклад, взять кредит, оформить карту и получить консультацию по любым финансовым вопросам. Для работы с премиальными клиентами в штате офиса есть персональные менеджеры, которые помогут с индивидуальным инвестиционным планированием и решением ежедневных финансовых задач.

Директор малого бизнеса филиала «Новосибирский» Альфа-Банка Максим Куракулов отметил, что работа с компаниями малого и среднего бизнеса — одно из важнейших направлений работы банка в Новосибирске.

— По нашим наблюдениям, в области ежегодно увеличивается число малых предприятий. Именно они оказывают существенное влияние на формирование экономики региона. Небольшие компании занимают в Новосибирске значительную долю в сфере услуг и оптовой торговли. У них нет времени заполнять большое количество документов и возить их в банк. Для них крайне важны скорость и удобство проведения любой операции. В Альфа-Банке практически все сервисы мы предоставляем дистанционно. И я рад, что наши клиенты это ценят. Сейчас доля Альфа-Банка в сегменте МСБ Новосибирской области составляет около 17%, — говорит Максим Куракулов.

Большой потенциал развития в банке видят на рынке эквайринга

— Продвижение эквайринговых продуктов для микробизнеса остается для нас важной задачей. У предпринимателей Новосибирска пользуется спросом наш пакет услуг «1%». При открытии расчетного счета наши клиенты получают кредитную B2B-карту по ставке 1% в месяц и торговый эквайринг под 1% от оборота. Кредитная карта позволяет быстро покрыть кассовые разрывы или закупить товар, а эквайринг делает удобными расчеты бизнеса с его клиентами. Ведь сегодня очень многие для расчетов используют карточки и телефоны. Это стало удобным и привычным. Внедренить такие расчеты для малых и микропредприятий — значит, получить дополнительных клиентов, — объяснил директор малого бизнеса филиала «Новосибирский» Альфа-Банка (АО).

В розничном сегменте, по мнению директора розничного бизнеса филиала «Новосибирский» Альфа-Банка Сергея Пирогова, рынок будет расти за счет дальнейшего развития кредитования, создания более удобных кредитных предложений для зарплатных клиентов, в том числе и по рефинансированию кредитов, чтобы предложить клиентам посильную кредитную нагрузку.

— Мы рассчитываем, что одним из драйверов роста бизнеса банка в Новосибирске в этом году станут кредитные карты. Кредитная карта Альфа-Банка предполагает стодневный беспроцентный период, с ее помощью можно гасить задолженность в других банках. Кроме того, карта позволяет снимать наличные до 50 тысяч рублей в месяц, начиная с первого дня и без всякой комиссии. Это интересное предложение для наших клиентов, — рассуждает Пирогов.

Одной из основных тенденций прошлого года стало значительное снижение ключевой ставки. Это сильно сказалось на доступности кредитных средств для населения. Смягчение требований к заемщикам и снижение ставок по кредитным продуктам изменили отношение новосибирцев к рефинансированию.

— Многие наши заемщики воспользовались возможностью снизить стоимость обслуживания действующих кредитов. Думаю, высокий спрос на кредитные продукты у жителей сохранится и в этом году. Мы с оптимизмом смотрим в будущее. Сегодня находимся на третьем месте в регионе по объему выдачи потребительских кредитов и на втором — по объему выдачи кредитных крат. Большая часть наших клиентов предпочитает получать услуги онлайн, при этом за более сложными сервисами им комфортнее обращаться в отделение. Сегодня наш банк развивается в направлении омниканальности, и вместе с развитием цифровых сервисов мы совершенствуем и расширяем спектр услуг в отделениях, — говорит Сергей Пирогов. — У нас есть интересные льготные предложения для наших зарплатных клиентов. Увеличение количества зарплатных проектов также будет одним из главных направлений нашей работы в этом году.

Что касается планов по дальнейшему расширению сети офисов Альфа-Банка в Новосибирской области, то, как сообщил региональный управляющий Андрей Фишер, до конца первого квартала в рабочем поселке Линево планируется открыть еще одно отделение банка.

— В настоящее время число наших офисов оптимально. Но мы постоянно смотрим, как растет наша клиентская база, анализируем востребованность наших услуг. И если поймем, что существующих офисов для комфортного обслуживания клиентов недостаточно, рассмотрим возможность открыть еще отделения, — уточнил он.

Фото предоставлено пресс-службой банка