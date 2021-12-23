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Расходами на пропаганду работы в СМИ горсовет Новосибирска жертвовать не стал

  • 23/12/2021, 10:00
Автор:
Новости Новосибирска
В этом заключалась единственная поправка в бюджет, поступившая непосредственно от депутата горсовета.

Поправки мэрии

Сессия горсовета приняла во втором чтении бюджет Новосибирска на предстоящие несколько лет. «За бортом» осталась одна-единственная поправка, поступившая непосредственно от депутатов. Всего, как сообщил председатель профильной комиссии Кирилл Покровский, между первым и вторым чтениями поступили 10 поправок: 9 — от мэра и 1 — от депутата Сергея Бойко.

Поправки мэра включены и рекомендованы к принятию, поправка депутата Бойко к отклонению, — сообщил о результатах работы над бюджетом председатель комиссии по бюджету и налоговой политике Кирилл Покровский («Единая Россия»). На 25 млн увеличен фонд на выполнение обращений избирателей, на 32 млн увеличено финансирование районных администраций, что тоже очень важно, так как это вопросы, которые нужно решать здесь и сейчас. Во многом наши позиции с мэрией совпали, мы достигли определенных договоренностей.

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Еще ряд поправок мэрии, касаются хозяйственных вопросов жизни города, о чем сообщал председатель комиссии по городскому хозяйству Игорь Кудин.

Со следующего года заработает программа по благоустройству частного сектора, сообщает Кудин. Там заложены достаточно приличные деньги, и мы договорились, исходя из возможностей городского бюджета, их увеличивать. Второе: добавлены деньги на ремонт тротуаров и безопасность на дорогах в школы. Третье: со следующего года начнем разработку проектно-сметной документации приюта для животных. Приют появится на левом берегу в Ленинском районе. Как только мы этот приют построим, то дальше пойдем в Калининский или Дзержинский район и будем эту сеть постепенно наращивать, потому что это важнейшая тема, которую надо держать на постоянном контроле.

Всего, по информации горсовета, в поправках мэрии учтены предложения 8 профильных комиссий на сумму 357 млн рублей.

Поправки от оппозиции

Что касается депутатской поправки, предложенной оппозиционной коалицией «Новосибирск 2020» и Сергеем Бойко, то ее суть в том, чтобы на 50 млн рублей в год сократить расходы горсовета на пиар в СМИ и  направить эти деньги на ремонт трамвайных путей на территории Кировского и Ленинского районов Новосибирска.

При обсуждении поправки на сессии Кирилл Покровский вначале попытался сделать вид, что не понимает, о чем речь, начав зачем-то цитировать заключение управления по правовым и экономическим вопросам.

Дословно: управлением по экономическим и правовым вопросам… проведена экспертиза поправок к проекту решения Совета депутатов о бюджете города, зачитал Покровский. Суть поправки заключается в перераспределении без четкой формулировки бюджетных средств в размере 50 млн рублей с содержания муниципальных органов власти в пользу содержания трамвайных путей. Какие именно перераспределения, с точки зрения содержания органов муниципальной власти, указано не было.

О чем идет речь председателю бюджетной комиссии стало ясно после того, как ему передали еще одну официальную бумагу для прочтения.

Вот мне принесли: увеличить ассигнования на реконструкцию трамвайных путей на территории Кировского и Ленинского района на 50 млн рублей, опять зачитал Покровский. При этом сократить на 50 млн рублей расходы Совета депутатов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

От мэрии — приняли, депутаты — свободны

От мэрии — приняли, депутаты — свободны

С казенного языка правового управления на человеческий председателю комиссии перевела депутат Светлана Каверзина, ранее на комиссии уже презентовавшая данную поправку от имени Сергея Бойко, несмотря на заявление Покровского на сессии о том, что поправка представлена ранее не была.

Есть ли строчка «Услуги СМИ для Совета депутатов города Новосибирска», чтобы было понятно, можно ли конкретно в нее внести? задала Каверзина наводящий вопрос.

После этого вопроса председатель комиссии уже признал факт защиты поправки.

Мы обсуждали поправку депутата Бойко, и, насколько я правильно понял и помню, от лица депутата Бойко выступали именно вы, — ответил председатель комиссии. Тогда зачем вы мне эти вопросы задаете?

Более детальную выкладку по данному направлению расходов предоставила еще одна депутат-коалиционер Хельга Пирогова, подсчитавшая детально, на что именно в рамках данной строчки и сколько средств тратится.

У нас есть телевидение, на котором за 2021 год вышел 191 сюжет, радио (30 материалов), пресса и интернет (109 материалов), итого 330 материалов от Совета депутатов, напомнила Пирогова со ссылкой на информацию на сайте горсовета. Итого у нас получается 151,5 тысячи рублей за материал. Если поделить на количество дней в году, то в день горсовет тратит 137 тысяч рублей на СМИ. Насколько это необходимо в таком объеме? Действительно ли этот объем оправдан для горсовета?

Что касается строчки про «услуги СМИ», то в ходе дальнейшего обсуждения формальных сторон вопроса выяснилось, что такая строчка в бюджете не прописана, а как раз прописана та, что и указал в своих поправках Сергей Бойко. На подмогу председателю комиссии спикер Дмитрий Асанцев вначале пытался призвать руководителя пресс-службы горсовета, однако затем решил ответить лично в духе «сами виноваты».

У вас была возможность между рассмотрением бюджета в первом и втором чтениях, как минимум, на четырех комиссиях озвучить эти вопросы и получить ответы, заявил Асанцев. Вы мне написали письмо. Если мне память не изменяет, 15-го числа оно попало в Совет депутатов, 22-го было заседание комиссии по бюджету, где вы могли детально, досконально задать эти вопросы и получить ответы. Но вы это не сочли нужным сделать.

Как выяснилось, поправка на комиссиях поднималась. Тем не менее коалиционеры рассказали коллегам рецепт пиар-экономии.

Если хотите, чтобы ваши слова слышали избиратели, то я приглашаю любого депутата в нашу студию абсолютно бесплатно для вас и для нас, предложил депутат Антон Картавин. Вас увидит намного больше людей, чем в оплаченных статьях. Возможно, не придется откапывать ваши трамвайные рельсы откуда-то из катакомб.

Помимо «пиара», независимые депутаты высказали претензии по выделению средств на решение ряда хозяйственных вопросов.

Комфорт горсовета или тротуары для горожан?

Меня беспокоят приоритеты нашего бюджета, говорит депутат Ростислав Антонов. Депутатам, работающим «на земле», важно, как живут избиратели не ломают ли пешеходы ноги, не пробивают ли колеса автомобилисты, а не то, насколько комфортно работать и перемещаться с места на место сотрудникам мэрии.

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По мнению Антонова, объем запланированных мэрией средств в размере 50 млн на ремонт тротуаров, создание пешеходных переходов и освещение территорий вблизи образовательных учреждений плюс 10 млн на установку светофоров недостаточен.

Это не деньги для Новосибирска, считает депутат. Люди их не заметят. Наша задача, чтобы люди видели результативность работы Совета депутатов, чтобы мы приняли бюджет, который улучшит жизнь граждан. Потому я разочарован результатом работы, считаю, что в следующем году мы будем активнее работать с тем, чтобы оптимизировать расходы на содержание мэрии, и работать над тем, чтобы увеличить финансирование инфраструктуры города. Как мы встретим гостей чемпионата? Город просто в ужасном состоянии. Я разочарован, и мне стыдно перед моими избирателями.

Напомним, что в прошлом году представители оппозиции в качестве расходов, которые, по их мнению, подлежат урезанию, наряду с освещением работы муниципальной власти в СМИ называли расходы, связанные с работой автопарка мэрии.

Транспорт из 90-х

Еще одним направлением финансирования хозяйственной жизни города, рассмотренным на сессии, стали транспортные расходы. Так, депутат Наталья Пинус в очередной раз напомнила, что в бюджете на предстоящие 3 года не отражены расходы на реформу общественного транспорта.

До 15 млрд рублей к 2025 году нам нужно предусмотреть в бюджете, чтобы реализовать реформу общественного транспорта, говорит депутат. Эти обязательства мы фиксируем, когда получаем деньги по БКАД. Где мы эти деньги возьмем — непонятно. Я поднимаю этот вопрос сегодня снова. Что мы планируем делать? Что не планируем делать? Сколько нам нужно денег? Где мы их возьмем? За счет жителей, как летом, когда убирали маршрутки? Надеюсь, в январе, мы эти вопросы будем серьезно обсуждать.

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Как поясняет профильный заместитель мэра Олег Клемешов, в настоящий момент ведутся переговоры с правительством Новосибирской области в части финансирования мероприятий в рамках реформирования системы общественного транспорта.

Перевод на муниципальные контракты планируется осуществить постепенно, по мере окончания сроков действующих контрактов, по которым сейчас работают перевозчики, сообщает вице-мэр. Нужно приходить к регулируемым тарифам, к созданию магистральной маршрутной сети основных и подвозящих маршрутов.

Что касается непосредственно транспортных средств, то пока окончательно отказываться от маршруток, как следует из ответа чиновника депутату, город не планируется. Однако приоритет будет отдан более вместительным транспортным средствам.

Сегодня Новосибирск по маршруткам напоминает 90-е годы, заявил Клемешов. Пора перейти на большие комфортабельные автобусы, которые будут перевозить пассажиров на основных магистральных маршрутах. На подвозящих маршрутах мы допускаем автобусы и маршрутки средней и малой вместимости.

Стоит отметить, что, как и в предыдущие годы, поправки в бюджет, поступившие непосредственно от депутатов, если и учитывались, то уже под «соусом» инициатив от мэрии. При этом ранее профильные подразделения и мэрии, и горсовета анонсировали предоставление депутатам большей свободы в процессе формирования городского бюджета.

По информации горсовета Новосибирска, общий объем доходов бюджета города Новосибирска на 2022 год составит 60,7 млн рублей, расходы 61,5 млн рублей, дефицит 0,8 млн.

Фото: pexels.com автор: Daria Obymaha

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Рубрики : Экономика Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : транспорт Мэрия Горсовет бюджет


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