Расходами на пропаганду работы в СМИ горсовет Новосибирска жертвовать не стал

Поправки мэрии

Сессия горсовета приняла во втором чтении бюджет Новосибирска на предстоящие несколько лет. «За бортом» осталась одна-единственная поправка, поступившая непосредственно от депутатов. Всего, как сообщил председатель профильной комиссии Кирилл Покровский, между первым и вторым чтениями поступили 10 поправок: 9 — от мэра и 1 — от депутата Сергея Бойко.

— Поправки мэра включены и рекомендованы к принятию, поправка депутата Бойко — к отклонению, — сообщил о результатах работы над бюджетом председатель комиссии по бюджету и налоговой политике Кирилл Покровский («Единая Россия»). — На 25 млн увеличен фонд на выполнение обращений избирателей, на 32 млн увеличено финансирование районных администраций, что тоже очень важно, так как это вопросы, которые нужно решать здесь и сейчас. Во многом наши позиции с мэрией совпали, мы достигли определенных договоренностей.

— Со следующего года заработает программа по благоустройству частного сектора, — сообщает Кудин. — Там заложены достаточно приличные деньги, и мы договорились, исходя из возможностей городского бюджета, их увеличивать. Второе: добавлены деньги на ремонт тротуаров и безопасность на дорогах в школы. Третье: со следующего года начнем разработку проектно-сметной документации приюта для животных. Приют появится на левом берегу в Ленинском районе. Как только мы этот приют построим, то дальше пойдем в Калининский или Дзержинский район и будем эту сеть постепенно наращивать, потому что это важнейшая тема, которую надо держать на постоянном контроле.

Еще ряд поправок мэрии, касаются хозяйственных вопросов жизни города, о чем сообщал председатель комиссии по городскому хозяйству Игорь Кудин.

Всего, по информации горсовета, в поправках мэрии учтены предложения 8 профильных комиссий на сумму 357 млн рублей.

Поправки от оппозиции

Что касается депутатской поправки, предложенной оппозиционной коалицией «Новосибирск 2020» и Сергеем Бойко, то ее суть в том, чтобы на 50 млн рублей в год сократить расходы горсовета на пиар в СМИ и направить эти деньги на ремонт трамвайных путей на территории Кировского и Ленинского районов Новосибирска.

При обсуждении поправки на сессии Кирилл Покровский вначале попытался сделать вид, что не понимает, о чем речь, начав зачем-то цитировать заключение управления по правовым и экономическим вопросам.

— Дословно: управлением по экономическим и правовым вопросам… проведена экспертиза поправок к проекту решения Совета депутатов о бюджете города, — зачитал Покровский. — Суть поправки заключается в перераспределении без четкой формулировки бюджетных средств в размере 50 млн рублей с содержания муниципальных органов власти в пользу содержания трамвайных путей. Какие именно перераспределения, с точки зрения содержания органов муниципальной власти, указано не было.

О чем идет речь председателю бюджетной комиссии стало ясно после того, как ему передали еще одну официальную бумагу для прочтения.

— Вот мне принесли: увеличить ассигнования на реконструкцию трамвайных путей на территории Кировского и Ленинского района на 50 млн рублей, — опять зачитал Покровский. — При этом сократить на 50 млн рублей расходы Совета депутатов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

— Есть ли строчка «Услуги СМИ для Совета депутатов города Новосибирска», чтобы было понятно, можно ли конкретно в нее внести? — задала Каверзина наводящий вопрос.

С казенного языка правового управления на человеческий председателю комиссии перевела депутат, несмотря на заявление Покровского на сессии о том, что поправка представлена ранее не была.

После этого вопроса председатель комиссии уже признал факт защиты поправки.

— Мы обсуждали поправку депутата Бойко, и, насколько я правильно понял и помню, от лица депутата Бойко выступали именно вы, — ответил председатель комиссии. — Тогда зачем вы мне эти вопросы задаете?

Более детальную выкладку по данному направлению расходов предоставила еще одна депутат-коалиционер Хельга Пирогова, подсчитавшая детально, на что именно в рамках данной строчки и сколько средств тратится.

— У нас есть телевидение, на котором за 2021 год вышел 191 сюжет, радио (30 материалов), пресса и интернет (109 материалов), итого — 330 материалов от Совета депутатов, — напомнила Пирогова со ссылкой на информацию на сайте горсовета. — Итого у нас получается 151,5 тысячи рублей за материал. Если поделить на количество дней в году, то в день горсовет тратит 137 тысяч рублей на СМИ. Насколько это необходимо в таком объеме? Действительно ли этот объем оправдан для горсовета?

Что касается строчки про «услуги СМИ», то в ходе дальнейшего обсуждения формальных сторон вопроса выяснилось, что такая строчка в бюджете не прописана, а как раз прописана та, что и указал в своих поправках Сергей Бойко. На подмогу председателю комиссии спикер Дмитрий Асанцев вначале пытался призвать руководителя пресс-службы горсовета, однако затем решил ответить лично в духе «сами виноваты».

— У вас была возможность между рассмотрением бюджета в первом и втором чтениях, как минимум, на четырех комиссиях озвучить эти вопросы и получить ответы, — заявил Асанцев. — Вы мне написали письмо. Если мне память не изменяет, 15-го числа оно попало в Совет депутатов, 22-го было заседание комиссии по бюджету, где вы могли детально, досконально задать эти вопросы и получить ответы. Но вы это не сочли нужным сделать.

Как выяснилось, поправка на комиссиях поднималась. Тем не менее коалиционеры рассказали коллегам рецепт пиар-экономии.

— Если хотите, чтобы ваши слова слышали избиратели, то я приглашаю любого депутата в нашу студию абсолютно бесплатно для вас и для нас, — предложил депутат Антон Картавин. — Вас увидит намного больше людей, чем в оплаченных статьях. Возможно, не придется откапывать ваши трамвайные рельсы откуда-то из катакомб.

Помимо «пиара», независимые депутаты высказали претензии по выделению средств на решение ряда хозяйственных вопросов.

Комфорт горсовета или тротуары для горожан?

— Меня беспокоят приоритеты нашего бюджета, — говорит депутат Ростислав Антонов. — Депутатам, работающим «на земле», важно, как живут избиратели — не ломают ли пешеходы ноги, не пробивают ли колеса автомобилисты, а не то, насколько комфортно работать и перемещаться с места на место сотрудникам мэрии.

— Это не деньги для Новосибирска, — считает депутат. — Люди их не заметят. Наша задача, чтобы люди видели результативность работы Совета депутатов, чтобы мы приняли бюджет, который улучшит жизнь граждан. Потому я разочарован результатом работы, считаю, что в следующем году мы будем активнее работать с тем, чтобы оптимизировать расходы на содержание мэрии, и работать над тем, чтобы увеличить финансирование инфраструктуры города. Как мы встретим гостей чемпионата? Город просто в ужасном состоянии. Я разочарован, и мне стыдно перед моими избирателями.

По мнению Антонова, объем запланированных мэрией средств в размере

Напомним, что в прошлом году представители оппозиции в качестве расходов, которые, по их мнению, подлежат урезанию, наряду с освещением работы муниципальной власти в СМИ называли расходы, связанные с работой автопарка мэрии.

Транспорт из 90-х

Еще одним направлением финансирования хозяйственной жизни города, рассмотренным на сессии, стали транспортные расходы. Так, депутат Наталья Пинус в очередной раз напомнила, что в бюджете на предстоящие 3 года не отражены расходы на реформу общественного транспорта.

— До 15 млрд рублей к 2025 году нам нужно предусмотреть в бюджете, чтобы реализовать реформу общественного транспорта, — говорит депутат. — Эти обязательства мы фиксируем, когда получаем деньги по БКАД. Где мы эти деньги возьмем — непонятно. Я поднимаю этот вопрос сегодня снова. Что мы планируем делать? Что не планируем делать? Сколько нам нужно денег? Где мы их возьмем? За счет жителей, как летом, когда убирали маршрутки? Надеюсь, в январе, мы эти вопросы будем серьезно обсуждать.

— Перевод на муниципальные контракты планируется осуществить постепенно, по мере окончания сроков действующих контрактов, по которым сейчас работают перевозчики, — сообщает вице-мэр. — Нужно приходить к регулируемым тарифам, к созданию магистральной маршрутной сети основных и подвозящих маршрутов.

Как поясняет профильный заместитель мэра Олег Клемешов, в настоящий момент

Что касается непосредственно транспортных средств, то пока окончательно отказываться от маршруток, как следует из ответа чиновника депутату, город не планируется. Однако приоритет будет отдан более вместительным транспортным средствам.

— Сегодня Новосибирск по маршруткам напоминает 90-е годы, — заявил Клемешов. — Пора перейти на большие комфортабельные автобусы, которые будут перевозить пассажиров на основных магистральных маршрутах. На подвозящих маршрутах мы допускаем автобусы и маршрутки средней и малой вместимости.

Стоит отметить, что, как и в предыдущие годы, поправки в бюджет, поступившие непосредственно от депутатов, если и учитывались, то уже под «соусом» инициатив от мэрии. При этом ранее профильные подразделения и мэрии, и горсовета анонсировали предоставление депутатам большей свободы в процессе формирования городского бюджета.

По информации горсовета Новосибирска, общий объем доходов бюджета города Новосибирска на 2022 год составит 60,7 млн рублей, расходы — 61,5 млн рублей, дефицит — 0,8 млн.