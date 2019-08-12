Обращение в суд: пошаговая инструкция

Что нужно сделать, чтобы начать судебное разбирательство? Как правильно сформулировать требования? На что еще обратить внимание?

Заявление, которое вы будете подавать в суд, называется исковым заявлением или попросту иском. Сторона, которая подает иск – истец. А сторона, отвечающая по иску – ответчик.

Чтобы подать иск, важно сделать это в течение срока исковой давности, иначе суд откажется принимать исковое заявление. Как правило, срок исковой давности составляет 3 года с момента, когда истец узнал о нарушении своих прав.

Сформулируйте в иске свои требования. Они должны быть четкими и понятными, со ссылкой на закон. К примеру, для суда не годится формулировка: «Сосед делает мне гадости, прошу разобраться и наказать его по справедливости». Опишите, как именно сосед нарушил ваши права (какой причинил моральный или материальный ущерб), сошлитесь на соответствующий закон. Обязательно укажите желаемый для вас результат, например, «взыскать компенсацию в размере … рублей». Для того чтобы грамотно подготовить иск, изучите судебную практику. В Интернете в свободном доступе публикуются судебные решения. Найдите те дела, что схожи с вашим.

Законодательством предусмотрены ситуации, когда требуется пройти процедуру досудебного урегулирования спора. Если это ваш случай, то до подачи иска в суд отправьте потенциальному ответчику свою претензию. Сохраните себе копию досудебного документа и уведомление о его вручении второй стороне. Выждите время, которое закон предусматривает для ответа на претензию. Если договориться не удалось, тогда уже подавайте иск в суд.

Подкрепите для суда свои слова фактами. А именно – подготовьте документы, подтверждающие вашу позицию. Это могут быть квитанции, выписки, договоры и пр. Их нужно приложить к исковому заявлению.

В зависимости от адресов сторон, компетенции суда и прочих вещей (об этом можно прочесть на специализированных ресурсах в Сети) выберите суд, который должен заниматься вашим делом.

Выясните на сайте суда размер госпошлины и уплатите ее. Квитанция об оплате также потребуется при подаче иска.

Разошлите копии иска с приложениями всем участникам процесса, если вы обращаетесь в арбитражный суд. Или же приложите нужное число копий всех документов к своему иску при его подаче. Последний вариант актуален для судов общей юрисдикции, которые самостоятельно отправляют копии процессуальных документов ответчикам.

Предъявите иск в суд. Это можно сделать лично через судебную канцелярию или отправить исковое заявление почтой. Если вы зарегистрированы на Портале Госусулуг, то возможна также подача иска через специализированные электронные ресурсы.

По телефону или на сайте суда проверьте, принято ли ваше исковое заявление к производству. Для этого суду дается от 3 (для административных исков) до 5 дней (для остальных).

После того, как вы подадите иск, и он будет принят к производству, суд назначит дату и время заседания. Собираясь на суд, освежите в памяти ваше заявление и приложения к нему, хорошо выспитесь и не волнуйтесь.