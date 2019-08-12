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Обращение в суд: пошаговая инструкция

  • 12/08/2019, 14:15
Суд – та последняя инстанция, которая разрешит любой спор, если стороны не могут договориться.

Что нужно сделать, чтобы начать судебное разбирательство? Как правильно сформулировать требования? На что еще обратить внимание?

  • Заявление, которое вы будете подавать в суд, называется исковым заявлением или попросту иском. Сторона, которая подает иск – истец. А сторона, отвечающая по иску – ответчик.
  • Чтобы подать иск, важно сделать это в течение срока исковой давности, иначе суд откажется принимать исковое заявление. Как правило, срок исковой давности составляет 3 года с момента, когда истец узнал о нарушении своих прав.
  • Сформулируйте в иске свои требования. Они должны быть четкими и понятными, со ссылкой на закон. К примеру, для суда не годится формулировка: «Сосед делает мне гадости, прошу разобраться и наказать его по справедливости». Опишите, как именно сосед нарушил ваши права (какой причинил моральный или материальный ущерб), сошлитесь на соответствующий закон. Обязательно укажите желаемый для вас результат, например, «взыскать компенсацию в размере … рублей». Для того чтобы грамотно подготовить иск, изучите судебную практику. В Интернете в свободном доступе публикуются судебные решения. Найдите те дела, что схожи с вашим.
  • Законодательством предусмотрены ситуации, когда требуется пройти процедуру досудебного урегулирования спора. Если это ваш случай, то до подачи иска в суд отправьте потенциальному ответчику свою претензию. Сохраните себе копию досудебного документа и уведомление о его вручении второй стороне. Выждите время, которое закон предусматривает для ответа на претензию. Если договориться не удалось, тогда уже подавайте иск в суд.
  • Подкрепите для суда свои слова фактами. А именно – подготовьте документы, подтверждающие вашу позицию. Это могут быть квитанции, выписки, договоры и пр. Их нужно приложить к исковому заявлению.
  • В зависимости от адресов сторон, компетенции суда и прочих вещей (об этом можно прочесть на специализированных ресурсах в Сети) выберите суд, который должен заниматься вашим делом.
  • Выясните на сайте суда размер госпошлины и уплатите ее. Квитанция об оплате также потребуется при подаче иска.
  • Разошлите копии иска с приложениями всем участникам процесса, если вы обращаетесь в арбитражный суд. Или же приложите нужное число копий всех документов к своему иску при его подаче. Последний вариант актуален для судов общей юрисдикции, которые самостоятельно отправляют копии процессуальных документов ответчикам.
  • Предъявите иск в суд. Это можно сделать лично через судебную канцелярию или отправить исковое заявление почтой. Если вы зарегистрированы на Портале Госусулуг, то возможна также подача иска через специализированные электронные ресурсы.
  • По телефону или на сайте суда проверьте, принято ли ваше исковое заявление к производству. Для этого суду дается от 3 (для административных исков) до 5 дней (для остальных).

После того, как вы подадите иск, и он будет принят к производству, суд назначит дату и время заседания. Собираясь на суд, освежите в памяти ваше заявление и приложения к нему, хорошо выспитесь и не волнуйтесь.

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